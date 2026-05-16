Tragédia v Thajsku: Zrazil sa vlak s autobusom, hlásia najmenej osem mŕtvych

BANGKOK - Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších 35 utrpelo zranenia po tom, čo sa v sobotu v thajskom Bangkoku zrazil nákladný vlak s autobusom, informovali tamojšie záchranné zložky. Nehoda následne vyvolala požiar, píše agentúra Reuters, AP a AFP.
Thajské médiá uviedli, že k zrážke došlo popoludní miestneho času v centre mesta. Na miesto boli vyslaní hasiči aj záchranné jednotky po tom, ako plamene zachvátili autobus a okolité vozidlá. Do zrážky boli zapojené aj autá a motorky.
Na videách z miesta nehody, ktoré ľudia zdieľali na sociálnych sieťach, bolo vidno, ako kolóna vozidiel zastavila na železničnom priecestí, keď nákladný vlak narazil do prednej časti oranžového autobusu, ktorý okamžite vzbĺkol. Zatiaľ čo záchranné tímy pracovali na vyťahovaní zranených osôb z trosiek, hasiči bojovali s plameňmi v snahe zabrániť šíreniu požiaru. Úrady medzičasom potvrdili, že požiar je už pod kontrolou. Záchranári pokračujú v hľadaní obetí. Príčina nehody sa vyšetruje.