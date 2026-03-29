Známa Češka má život snov: Luxusný darček od priateľa... Za viac ako 300 tisíc!

PRAHA - Influencerka Dominika Myslivcová opäť rozvírila vody šoubiznisu. Luxusný dar od jej partnera vyvolal vlnu reakcií. Blondínka si aktuálne užíva život plný luxusu!
Dominika Myslivcová si žije život na vysokej nohe. Nový priateľ sa ju rozhodol potešiť darčekom, ktorý sa len tak nevidí. Dominika dostala úplne nové Lamborghini Urus v nápadnej ružovej farbe, ktorá dokonale ladí s jej štýlom. Svoju radosť okamžite zdieľala aj so sledovateľmi na sociálnych sieťach. Podľa jej slov išlo o moment, na ktorý len tak nezabudne.
„Toto si pripisujem na zoznam ‚moje najkrajšie dni v živote‘. Absolútne som to nečakala. Pôvodne sme išli len vyzdvihnúť auto zo servisu. Potom mi bolo povedané, že sa tam niečo natáča a že ma chcú do záberu, tak nech láskavo spolupracujem. No a ty vole, ja som dostala ružové lambo,“ napísala k videu influencerka. Jeho cena sa pritom pohybuje od 250 po 400-tisíc, záleží od výbavy.
Nie je pritom jasné, či bol tento extravagantný darček viazaný na konkrétnu príležitosť, alebo išlo jednoducho o spontánne gesto z lásky. Isté však je, že partner na nej rozhodne nešetrí – okrem auta ju potešil aj kvetmi a darom od značky Chanel. Dvojica tvorí pár už niekoľko mesiacov a zdá sa, že si spoločné chvíle užívajú naplno. Ich životný štýl je plný cestovania a luxusných zážitkov. Ich vzťah však neunikol ani kritike. Verejnosť ho intenzívne rieši najmä preto, že Jakub je podľa dostupných informácií stále ženatý a má tri deti. Dvojica sa spolu prvýkrát oficiálne ukázala na podujatí Beauty Ball 2026.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%