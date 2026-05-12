Envirorezort vyčlenil 50 miliónov eur na obnovu 50 kultúrnych inštitúcií

SVÄTÝ PETER - Ministerstvo životného prostredia SR vyčlenilo 50 miliónov eur z Modernizačného fondu na obnovu 50 kultúrnych inštitúcií, ako sú kaštiele, knižnice či kultúrne domy. Oznámil to v utorok podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) na spoločnej tlačovej konferencii s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS) v obci Svätý Peter v okrese Komárno, kde historický Zichyho kaštieľ prejde rekonštrukciou za vyše milión eur.
„O kultúre netreba vykrikovať, ale jej treba pomôcť. Tak, ako pomáhame obciam pri komplexnej obnove obecných úradov, materských či základných škôl, ale aj športovým halám, chcem poďakovať všetkým samosprávam zo siedmich krajov, ktorí sa prihlásili do obnovy kultúrnych pamiatok,“ zdôraznil Taraba.
Cieľom projektu obnovy kaštieľa v obci Svätý Peter je zmeniť chátrajúci kaštieľ na moderný kultúrny priestor. Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie, výmenu okien a rozvodov, ale aj ekologické riešenia, ako zelené steny, dažďové záhrady, solárne panely a tepelné čerpadlo.
Šimkovičová uviedla, že spustenie novej etapy obnovy kultúrnych objektov predstavuje dôležitý krok v prepojení ochrany kultúrneho dedičstva s rozvojom regiónov. Osobitnú pozornosť venovala aj kultúrnym domom v obciach, ktoré označila za kľúčovú infraštruktúru miestneho spoločenského života.
Bez štátnej dotácie by obnova nebola možná
„Mnohé kultúrne domy boli dlhé roky zanedbané a ich technický stav si vyžaduje rekonštrukciu. Cieľom je, aby sa z nich stali moderné, funkčné a bezpečné priestory, ktoré budú slúžiť kultúrnemu životu v obciach dlhodobo,“ dodala ministerka.
Podľa starostu Svätého Petra Tibora Hamrana rozsiahla obnova miestneho kaštieľa by bez štátnej dotácie nebola možná. „Na Environmentálny fond sme predložili projekt, ktorý počíta s viac ako 90-percentnou úsporou energie oproti súčasnému stavu. Za nič sme nelobovali, iba nám bolo oznámené, že sme splnili kritériá,“ podčiarkol starosta.