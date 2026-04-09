TOTO NIKTO NEČAKAL! Komentátor počas zápasu NHL všetkých ŠOKOVAL: Niekto nám tu v hale začal rodiť

EDMONTON – Boje o playoff v NHL vrcholia. Jednotlivé tímy majú pred sebou posledné zápasy základnej časti, pričom ešte vôbec nie je rozhodnuté o všetkých postupujúcich. Na štadiónoch vládne elektrizujúca atmosféra. Počas jedného zo zápasov sa však udialo niečo prekvapivé. Všetci boli šokovaní, aj keď to nemalo s hokejom nič spoločné.
Počas zápasu NHL medzi Edmontonom Oilers a Las Vegas Golden Knights, ktorý sa odohral v sobotu 4. apríla, nemali domáci fanúšikovia veľa príležitostí na radosť. Ich tím prehral na domácom ľade vysoko 1:5. Diváci, ktorí sledovali tento zápas pred televíznymi obrazovkami, dostali počas jednej z kratších prestávok prekvapivú informáciu.
V jednej chvíli sa komentátor Jack Michaels prihovoril so slovami, ktoré všetkých šokovali. "Dostali sme informácie, že dnes večer niekto tu v Rogers Place na 7. poschodí začal rodiť. Niekto bude mať skvelý príbeh na rozprávanie," hovorí počas vysielania kanadskej stanice Sportsnet.
Následne zavtipkoval, že maminka by sa mohla po zápase pridať k moderátorom v relácii After Hours, kde sa analyzuje celý priebeh stretnutia na ľade. "Mohla by popísať, k čomu došlo. Ale asi by bolo toho na ňu už priveľa," doplnil.
Magazín People píše, že k pôrodu prišlo počas druhej tretiny zápasu za stavu 0:3 pre hostí. Po zápase sa ku komentátorom nepripojila a neobjavili sa žiadne správy o jej totožnosti. Nie je jasné, či jej pri pôrode niekto pomáhal ani to, s kým bola na zápase. Instagramový profil sportish to zhrnul v jednej vete: "Vo svete hokeja sa nikdy nenudíte."