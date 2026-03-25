Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá očkovať svoje 3-mesačné dieťa!

BRATISLAVA - Modelka a exmarkizáčka Natálie Kočendová opäť rozvírila vášne na sociálnych sieťach. Po kritike za vzdanie sa psa teraz šokovala ďalším rozhodnutím – priznala, že svojho syna Bryana neplánuje dať očkovať. Jej slová vyvolali ostré reakcie, na ktoré reagovala rázne.
Natálie Kočendová sa už minulý rok presťahovala do Bratislavy za svojím priateľom, s ktorým si postupne začala budovať spoločný život mimo Česka. Nové prostredie, nové bývanie a prípravy na príchod bábätka sa pre ňu stali veľkou životnou zmenou, ktorú však podľa všetkého prijala s nadšením. V decembri sa z nich stali rodičia a ich vzťah tak nabral ešte vážnejší rozmer. Kráska porodila synčeka, ktorému dali zahraničné meno Bryan.
Už v minulosti blondínka pohoršila časť verejnosti, keď otvorene priznala, že sa vzdala svojho domáceho miláčika. Tento krok vysvetľovala najmä náročnou situáciou po narodení dieťaťa a snahou zabezpečiť pokojné prostredie pre novorodenca. „Niekoľkokrát sme skúšali, či spolu dokážu fungovať. Ale nešlo to, Blacky stále štekal. Keď vám nespí dieťa, potom konečne zaspí a on (pes) začne štekať a hneď ho zobudí, tak sa to jednoducho nedá riešiť inak,“ vysvetlila vtedy Kočendová.
Napriek jej vysvetleniu sa však na ňu zniesla vlna kritiky od ľudí, ktorí jej rozhodnutie považovali za nezodpovedné. Zdá sa však, že kontroverzie ju sprevádzajú aj naďalej. Najnovšie totiž vyrukovala s ďalším vyjadrením, ktoré opäť rozdelilo verejnosť na dva tábory. Fanúšikovia boli zvedaví, ako pristúpi k očkovaniu svojho dieťaťa, či sa bude riadiť odporúčaniami lekárov, alebo zvolí vlastnú cestu. Otázky na túto tému sa začali kopiť najmä na jej sociálnych sieťach, kde sa rozhodla reagovať pomerne priamo. Zvolili len povinné alebo aj nepovinné? „Nebudeme dávať žiadne,” zverila sa bez okolkov.
Jej odpoveď okamžite vyvolala silné reakcie. Negatívne reakcie sa zrejme rýchlo premietli aj do súkromných správ, ktoré začala dostávať. Kočendová sa preto rozhodla zaujať rázny postoj a brániť sa voči kritike. „Iba pre upresnenie, ktokoľvek mi napíše nejakú drzú alebo sprostú správu na očkovanie, tak ho ihneď blokujem,” povedala s tým, že podobné správy nebude tolerovať. Zároveň zdôraznila, že rešpektuje rozhodnutia iných rodičov, no očakáva rovnaký prístup aj voči sebe. „Je mi úplne jedno, že sa očkujete, dajte si kľudne aj 400 tých nepovinných, ale my sme sa rozhodli rozhodli neočkovať seba aj malého,” dodala.
