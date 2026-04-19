Palonder so svojou manželkou: Prečo sme sa tak rýchlo zosobášili! Čo ich hnalo?

BRATISLAVA - Tomáš Palonder sa po dlhom čase ukázal v spoločnosti po boku svojej pôvabnej polovičky Petry. Dvojica si nenechala ujsť svetovú výstavu Tutanchamón, no rovnako ako zlaté poklady pútal pozornosť ich súkromný život. Prečo sa umelec radšej vopred vzdáva pri každej hádke a čo si v skutočnosti myslí o bývalej manželke?
Tomáš Palonder patrí k tváram, ktoré diváci poznajú najmä z divadelných dosiek či televíznych obrazoviek, no svoje súkromie si doposiaľ prísne strážil. My sme ho však stretli na výstave Tutanchamon, kde prišiel ruka v ruke so svojou manželkou Petrou. Drieme v ňom vášnivý nadšenec histórie? „Ja som, ale skôr tej novodobej a táto egyptská časť našej histórie je pre mňa záhadnou, lebo o nej neviem prakticky nič,“ priznal otvorene. Oveľa jasnejšie však má v tom, ako mu do života vstúpila jeho osudová žena.
Príbeh ich zoznámenia znie takmer ako z filmu. Kým Tomáš lietal v umeleckých oblakoch a bojoval s byrokratickými nástrahami, Petra bola tá, ktorá ho postavila nohami na zem. „My sme sa z videnia už poznali. Keďže Peťka je právnička a ja som umelec a umelci neustále podpisujú nevýhodné zmluvy, tak som potreboval poradiť. Peťka mi veľmi dobre poradila a zrazu sme zistili, že aj na inej úrovni si rozumieme,“ opísal začiatky vzťahu, do ktorého vhupli dosť rýchlo. Dnes sú manželia a Petra je jeho najväčšou fanynkou. „On je môj najobľúbenejší herec,“ vyznala sa právnička, ktorá manžela pravidelne sleduje priamo v hľadisku divadla.
Podpora je v ich vzťahu vzájomná a Tomáš priznáva, že pri pohľade na svoju ženu v akcii má obrovský rešpekt. Herec sa totiž ocitol priamo v súdnej sieni, kde mohol sledovať jej profesionálny výkon. „Klobúk dole, tá odbornosť, vedomosti a nadhľad, s akým Peťka k tomu pristupuje, to je obdivuhodné,“ zložil jej poklonu. Jedným dychom však dodal, že život s právničkou má aj svoje úskalia. „Toho som si vedomý, že ak by došlo k rozvodu, ťahám za kratší koniec... Takže sa radšej dopredu vzdávam,“ zložil zbrane umelec.
To však nie je všetko! Tomáš Palonder v závere rozhovoru prekvapil nečakanou úprimnosťou. Prvýkrát totiž prehovoril o svojom predošlom vzťahu s herečkou Kristínou Grepellovou... a láskavosť z jeho slov zmizla.
