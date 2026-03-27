Piatok27. marec 2026, meniny má Alena, zajtra Soňa

Boráros otvorene 2 mesiace po SMRTI Jákliovej (†31): Jej prípad už nerieši... Nemám na to čas!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (22)
(Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Tragická smrť influencerky Moniky Jákliovej zasiahla nielen jej blízkych, ale aj širokú verejnosť. Jej bývalý partner Gábor Boráros sa musel vyrovnať so stratou a zároveň citlivo vysvetliť situáciu ich malej dcére. Ako dnes zvládajú život bez nej a čo prezradil o ďalšom vývoji?

V januári otriasla verejnosťou tragická správa o úmrtí influencerky Moniky Jákliovej, ktorá prišla o život pri autonehode vo veku iba 31 rokov. Jej náhly odchod zasiahol nielen fanúšikov a blízkych, ale aj širšiu verejnosť, ktorá ju poznala najmä zo sociálnych sietí. Monika bola vnímaná ako energická a pozitívna žena, o to bolestivejšie pôsobila správa o jej nečakanom úmrtí. Obzvlášť ťažko niesol túto stratu jej bývalý partner, zápasník Gábor Boráros, s ktorým má spoločnú dcérku Zorku.

Hoci už netvorili pár, spájalo ich rodičovstvo a spoločná starostlivosť o dieťa, čo robí celú situáciu ešte citlivejšou. Gábor sa musel vyrovnať nielen s vlastným smútkom, ale najmä s náročnou úlohou vysvetliť malej Zorke, čo sa stalo. Uvedomoval si, že ide o veľmi citlivú tému, a preto neváhal vyhľadať odbornú pomoc. Obrátil sa na psychológa, s ktorým konzultoval, ako primerane veku komunikovať takúto ťažkú životnú situáciu. Jeho cieľom bolo ochrániť dcérku pred zbytočným stresom a zároveň jej pomôcť pochopiť realitu čo najšetrnejším spôsobom.

Od tragédie uplynuli približne dva mesiace a zdá sa, že Zorka spolu s otcom postupne nachádzajú spôsob, ako sa so stratou vyrovnať. Hoci bol začiatok mimoriadne náročný, čas a podpora blízkych im pomáhajú zvládať každodenný život bez milovanej osoby. „Môj život musí ísť ďalej. Teraz už bývame spolu. Všetko je v pohode teraz. Zvláda to dobre," priznal v našom rozhovore. Pomoc od psychológa už zápasník nemá. Gábor sa spočiatku o okolnosti nehody intenzívne zaujímal a verejne sa k prípadu vyjadroval.

Postupom času však svoju pozornosť presmeroval najmä na rodinu a výchovu dcéry. Ako priznal v našom rozhovore, momentálne na sledovanie vývoja prípadu nemá priestor ani energiu. „Už nič neriešim, nemám žiadne info, či to majú policajti uzavreté alebo či vedia, čo sa presne stalo. Už vôbec neriešim. Nemám na to čas. Nepomôže mi to aj tak v mojom živote. Musím sa sústrediť na budúcnosť," vyjadril sa.

Prípad samotnej nehody však ešte nie je uzavretý. Polícia sa ním podľa dostupných informácií naďalej zaoberá a pokračuje vo vyšetrovaní, napriek tomu, že sa v posledných dňoch objavili špekulácie o jeho ukončení. Okolnosti tragédie tak zostávajú predmetom ďalšieho preverovania. Vzal Gábor už malú Zorku na cintorín? To sa dozviete vo videu nižšie. Gábora Borárosa budete mať možnosť vidieť aj v ringu. A to už 12. júna v organizácii Celebrity Combat. 

Gábor Boráros prípad smrti expartnerky (†31) už nerieši (Zdroj: Vlado Anjel)

Viac o téme: Monika JákliováGábor BorárosCelebrity Combat
Nahlásiť chybu

