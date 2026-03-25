Borárosa zadržali policajti: Jazdil bez vodičáku!

BRATISLAVA - Gábor Boráros skončil v rukách polície po tom, čo ho muži zákona zastavili za volantom napriek platnému zákazu šoférovania. Muža obmedzili na osobnej slobode a čelí podozreniu z marenia výkonu úradného rozhodnutia, pričom nejde o jeho prvý problém s dopravnými kontrolami – vlani mu po pozitívnom teste na drogy zadržali vodičský preukaz.
Gábora Borárosa zadržali policajti v okrese Dunajská Streda, informuje portál pluska.sk. Podľa dostupných informácií mal jazdiť bez vodičského oprávnenia.
„Polícia dnes v popoludňajších hodinách, v obci Patáš, v okrese Dunajská Streda zastavila a kontrolovala vodiča vozidla zn. Škoda. Vykonanou lustráciou bolo zistené, že vodič má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Policajti 33-ročného muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a je riešený v súvislosti s trestným činom marenie výkonu úradného rozhodnutia," potvrdila hovorkyňa KR PZ Trnava Veronika Dachová.
Minulý rok mu pri kontrole vyšiel pozitívny test na drogy, následne mu policajti zadržali vodičský preukaz a zakázali pokračovať v jazde.