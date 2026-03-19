Návrat do Televíznych novín: Markizácka moderátorka po roku opäť zarezáva!

BRATISLAVA - Moderátorka Ivana Zuzelková sa po viac ako roku od svojho odchodu na materskú dovolenku nečakane objavila späť na obrazovkách. Jej návrat do vysielania vyvolal príjemné prekvapenie a pripomenul, prečo patrí medzi obľúbené tváre spravodajstva.
Ivana Zuzelková je momentálne na rodičovskej dovolenke, počas ktorej sa naplno venuje svojej rodine a najmä synčekovi. Diváci si ju však stále veľmi dobre pamätajú z obrazoviek, keďže ešte minulý rok vo februári odvysielala svoje posledné Televízne noviny pred odchodom na materskú. Jej rozlúčka bola emotívna nielen pre ňu, ale aj pre jej kolegov v štúdiu.
„Televízne noviny sú na konci a na istý čas boli posledné aj pre našu Ivku, ktorú opäť čakajú materské povinnosti. Ivka, dovoľ mi poďakovať ti za tvoju prácu aj v mene celej televízie Markíza. Mám tu ešte pre teba také malé prekvapenie. Tak si to užite hlavne v zdraví,“ povedal v tom čase v závere spravodajskej relácie Dominik Matulaj a kolegyni dal kyticu.
„Ja ďakujem veľmi pekne, teším sa síce na túto etapu, ale zároveň mi budete veľmi chýbať. Bola pre mňa veľká česť s vami robiť, s takými ľuďmi ako tu pracujú, nielen ktorých vidíte na obrazovke televízie. A ja prajem aj vám divákom, aby ste nám ostali verní, lebo táto redakcia pracuje každý deň naplno a len a len pre vás, lebo si vás vážime. Takže ja verím, že sa čoskoro vidíme. Ďakujem krásne,“ povedala Zuzelková.