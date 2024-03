Kristína Kanátová (Zdroj: TV Markíza)

Herečka Kristína Kanátová sa do väčšieho povedomia dostala vďaka úlohe nekompromisnej šéfky nemocnice v seriáli Mama na prenájom. Diváci obdivujú jej herecký talent a stvárnenie jej postavy doslova "žerú". Aktuálne hviezdi aj vo filme Fentasy, ktorý sa prednedávnom dostal do kín.

Z ponuky sa radovala, no kvôli počinu sa musela ostrihať a vzdať sa hnedej farby vlasov! „Samozrejme, že som sa potešila, ale zároveň som aj vedela, že ma čaká nejaká tá obeta. Musela som si zmeniť kompletne imidž, zmenila som si vlasy, ostrihala som sa nakrátko. To, čo môžete vidieť, nie je žiadna parochňa, je to naozaj peroxid na mojich vlasoch,“ prezradila pre Topky.sk. Natáčanie počinu však trvalo dosť dlho, čo hodnotí herečka ako veľmi namáhavé.

Noël Czuczor a Kristína Kanátová vo filme Fentasy (Zdroj: BeOnMind)

„Náročné bolo asi to, ako dlho to trvalo. My sme sa k tomu vracali vlastne po rokoch. Po rokoch sme dotáčali scény, po rokoch som sa musela vlastne znova zmeniť už z brunety opäť na tú blondínu na pár hodín. A vtedy bolo ťažké sa znova do toho dostať, do toho momentu, z ktorého sme predtým vychádzali, takže som sama zvedavá na ten výsledok, pretože tam sa udialo množstvo zmien za tie roky. Sú tam aj post-synchróny, to znamená, že my sme to potom späť nejako keby predabovávali celé, menili sa tam niektoré významy aj charaktery, takže som zvedavá na to, čo z toho bude,“ dodala. V rozhovore sa ďalej dozviete aj to, čo bolo pre ňu motiváciou hrať v spomínanom trileri.

Veľká OBETA herečky z Mamy na prenájom: Kvôli úlohe... Kompletná ZMENA imidžu! (Zdroj: Vlado Anjel)