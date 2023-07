Nočná DRÁMA markizáckej hviezdy: Z kríkov na ňu vyskočil muž… Dával jej návrhy, začal ju PRENASLEDOVAŤ!

Kristína Kanátová zahviezdila v markizáckom seriáli Mama na prenájom, kde stvárňuje nekompromisnú riaditeľku. Je aktívna aj na sociálnych sieťach a so svojimi fanúšikmi sa delí o radosti, ale aj strasti. Najnovšie sa im zverila so svojou nepríjemnou skúsenosťou. Potme ju totiž obťažoval a prenasledoval neznámy muž. Nie a nie sa ho zbaviť!

„Večer si pokojne venčím psa. Pristaví sa cudzí pán, či nemám zapaľovač. Poviem, že nie. Vzápätí sa zasmeje, že ho našiel vo vrecku. Poviem niečo na štýl good for you (dobre pre teba, pozn. red.), idem si ďalej. O pár minút sa vynorí – z tmy, spoza rohu a pýta sa, či sa môže niečo spýtať. Vravím mu, že je mi nepríjemné, keď sa ma cudzí muž chce niečo pýtať potme v kríkoch a že nemám záujem o konverzáciu. Pýta sa, prečo. Môj pes spozornie, ale nešteká. Som pokojná, len pridám do kroku a odchádzam,“ opísala desivé chvíle.

V tej chvíli to však celé jej odchodom neskončilo. „Pán nás prenasleduje. Hovorí mi, že sa mu veľmi páčim. Ja jemu, že on mne nie. Prosím ho, aby mi dal pokoj a aby ma nesledoval – neutrálnym tónom, normálnou hlasitosťou. Pýta sa: Ale slečna, prečo? No tak! Nešli by sme spolu niekam? Zastanem. Otočím sa k nemu. Dôrazne a zvýšeným hlasom poviem: NIE! Toto je obťažovanie, neželám si to, tak to láskavo rešpektujte. Môj pes bafne. Pán odstúpi,“ pokračovala.

Nepríjemná situácia mala ešte dohru. „Pokračujem ďalej, smerom domov. Pán z diaľky kričí: Nabudúce sa so mnou rozprávaj pekne, tak ako ja s tebou! Odpovedám poslednýkrát: Keď nestačí povedať NIE raz a pekne, druhýkrát pekne nebude. Môj pes vie aj štekať, aj hrýzť. Stačil by jeden môj povel a pán by skončil v nemocnici,“ dodala. Sama nevie, čo by sa stalo, ak by sa toto udialo inde, ako pri jej dome, ak by si nezachovala chladnú hlavu a keby nemala so sebou psa.

Sama povedala, že bola oblečená takmer ako tulák, nemala na sebe žiadne vyzývavé oblečenie, čo by mohlo muža viesť k takémuto činu. „Bola som pritom oblečená ako vandrák. Tepláky, vesta, ešte aj ponožky v šľapkách, lebo sa mi nechcelo obúvať tenisky. Žiadna mini sukňa, nič, čo by ani v najdivnejšom sne a výklade malo byť brané ako pozvánka. Na komplimenty, necudné návrhy, oplzlé reči,“ vyhlásila na záver.