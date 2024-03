Premiéra filmu Fentasy: Porubjaková po dlhom čase s manželom a... Kanátovej ODVÁŽNY rozparok!

Pozrite, kto každý do spoločnosti zavítal (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra filmu Fentasy. Tento počin si nenechalo ujsť mnoho známych ľudí. Samozrejme, nechýbala ani hlavná postava, ktorú stvárňovala herečka Kristína Kanátová. Ej, to je ale odvážny rozparok! Po dlhom čase herečka Zuzana Potubjaková vyviedla do spoločnosti svojho manžela. Aha, ako im to spolu pristane!