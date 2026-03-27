Legendárny Projekt DJ Andrej z Mama, ožeň ma: Silný odkaz aktuálnym účinkujúcim... Urobíte si hanbu!

BRATISLAVA - Televízia Joj na svoje obrazovky po rokoch priniesla úplne novú sériu divákmi mimoriadne obľúbenej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma. V minulosti sa v nej "preslávil" napríklad aj Andrej Onderišin, známy aj ako Projekt DJ Andrej. No a novým účinkujúcim posiela silný odkaz. Alebo skôr varovanie - vraj si len urobia hanbu!
Andrej Onderišin alias Projekt DJ Andrej sa do pamäti Slovákov navždy zapísal ako nezabudnuteľný účastník reality šou mama, ožeň ma. Jeho výstupy pred kamerou, výrazná vizáž, dlhé vlasy a sebavedomé výroky sú s projektom dodnes neodmysliteľne späté. On sám by však svoje účinkovanie najradšej navždy vymazal. A s príchodom novej série varuje aj aktuálnych účinkujúcich.
Na sociálnej sieti TikTok nahral silný odkaz alebo skôr varovanie. „Tretia séria vyšla, Mama, ožeň ma, práve títo ľudia, ktorých vidíte na fotke, si zrobia pred celým slovenským národom najväčšou hanbu, aká existuje. Ja som vás ľudia varoval na to, neprihlasujte sa do reality šou Mama, ožeň ma. Nepočúvli ste ma, budeta mať teraz samé memečka, samé ponižovanie, budú vám nadávať...“ hovorí vo videu Andrej.
„Každý jeden debilko sa s vami bude chcieť fotiť, to znamená, že pôjdeš po ulici, zastaví ťa nejaký blbeček, povie ti: "Odfoť sa so mnou, lebo si celebrita." Toto ste chceli? Toto máte. Teraz budete zažívať to, čo som ja zažíval za posledných 10 rokov, odkedy sa natočila 2. séria. Teraz tú hanbu prežijete vy osobne,“ pokračoval Projekt DJ Andrej.
„Najväčšiu hanbu na svete budete mať vy, ja už nie. Lebo ste deb*li, že ste sa ponúkli a že idete natáčať reality šou Mama, ožeň ma. Fujtajbl, je to najväčší podvod a nikdy cez reality šou nenájdeš ženu do života, nikdy! V živote ženu nenájdeš. Nájdeš maximálne to, že nájdeš peniaze a peniaze zmíňaš a nebudeš mať nič,“ pokračoval bývalý účinkujúci s tým, že v čase, keď bol v šou on, dostal od televízie 2000 eur.