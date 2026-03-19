Štvrtok19. marec 2026, meniny má Jozef, zajtra Víťazoslav

DRÁMA z výboru sa presunula do terénu: Poslankyňa SaS čakala Fica na HRÁDZI, kvôli premiérovi si privstala!

Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková si privstala a išla čakať Roberta Fica na hrádzu. (Zdroj: Facebook/Vladimíra Marcinková, Instagram/vladimira.marcinko)
BRATISLAVA - Dramatické slovné výmeny zo stredajšieho európskeho výboru sa presunuli do praktickej roviny. Kým premiér Robert Fico (Smer-SD) po niekoľkých desiatkach minút rokovanie výboru svojím odchodom ukončil, jeho posledné slová jednej z opozičných poslankýň doznievajú ešte aj vo štvrtok ráno. K srdcu si ich totiž zobrala Vladimíra Marcinková z tábora SaS, ktorá si od predsedu vlády vypočula, že sa "porozprávajú na hrádzi". Zariadila sa teda podľa toho.

Opozičníkom na rokovaní výboru prekážalo hlavne to, že Fico priamo spomínal svoje športovanie. Tú si dali niektorí poslanci do kontextu priamej úmery dĺžky jeho účasti na výbore. Fico na ňom nesedel ani hodinu, no športu sa venuje spravidla dlhšie a aktívnejšie. Sám sa s tým aj pochválil, čo mu z závere výboru vytkla samotná Marcinková. "Pán premiér hodinu a pol športoval. Ja som presvedčená, že si nájde hodinu a pol aj na svoje ústavné povinnosti," povedala nahlas Marcinková.

Prídite na hrádzu, sa porozprávame, zaumienil si Fico

"Prídite na hrádzu. Sa porozprávame," adresoval tieto slová Fico Marcinkovej. Narážal zrejme na to, že sa pravidelne v skorých ranných hodinách objavuje na hrádzi v Bratislave, kam chodí behávať. Tak to vyšlo aj Marcinkovej, ktorá si tieto jeho slová zobrala osobne

Tá si teda nastavila budík a na hrádzu sa vo štvrtok ráno osobne vybrala. Dala o tom vedieť aj širokej verejnosti cez živý prenos.

Premiér neprišiel, Marcinková ho čakala na hrádzi

"Dobré ráno všetkým. Je 6:00, privstala som si, pretože včera posledné slová, ktoré mi premiér adresoval, boli, že stretneme sa na hrádzi. Že tu sa porozprávame. Tak ... ja som na hrádzi, ale premiér svoje slová nedodržal, ale ja ho tu ešte počkám," povedala v živom prenose Marcinková, ktorá sa však premiéra nedočkala, a to ani na ostatných lokalitách, kam podľa medializovaných informácií chodí behávať.

Poslankyňa Marcinková čakala v ranných hodinách na premiéra Fica na hrádzi (Zdroj: Instagram/vladimira.marcinko)

Som úplný stalker, smiala sa Marcinková

Marcinková sa neskôr vybrala aj do prezidentskej záhrady, kde sa údajne Fico objavuje počas rannej rozcvičky, no ani tu nepochodila. "Ja zúfalá, že som premiéra nestretla na hrádzi, tak ešte obieham ďalšie spoty, kam chodí behať, ako úplný stalker, ale nie je ani v prezidentskej záhrade, tak neviem, či sa dnes porozprávame ... nevadí, tak idem za rodinou, ak to nevychádza," povedala Marcinková s tým, že sa jej ranná "prázdna Bratislava" pozdáva a uvažuje nad takýmto pravidelným ranným vstávaním.

 
 
