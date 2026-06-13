Užite si posledné chladnejšie hodiny: Odštartuje šialená vlna horúčav, vieme, kedy padnú prvé tridsiatky

BRATISLAVA - Pripravte sa na poriadny šok. Hoci víkend na našom území zatiaľ pripomína skôr premenlivé a miestami upršané začínajúce sa leto, meteorologické mapy hovoria jasnou rečou. Už v najbližších dňoch sa nad vnútrozemím Európy usadí mohutná tlaková výš, ktorá k nám naplno napumpuje nebezpečne horúci vzduch z juhu. Výsledok? Extrémne horúčavy, aké sme tento rok ešte nezažili.
Nedeľa bude ešte pod vplyvom chladnejšieho morského vzduchu zo Škandinávie. Čaká nás polooblačné až oblačné počasie. Prehánky sa objavia už len ojedinele, a to najmä na severe územia (Žilinský kraj, Spiš, Horehronie), kde bude chladnejšie – len okolo +15 až +20 °C.
Prvé tropické dni
Zlom nastane hneď s príchodom nového týždňa. Ako informuje portál iMeteo, teploty budú stúpať nahor ako na horskej dráhe. Pondelok ešte prinesie mierny úvod s jasnou oblohou a denným maximom okolo dvadsiatich troch stupňov. V utorok sa už však začne od západu do strednej Európy rozširovať oblasť vyššieho tlaku vzduchu a po jej okraji k nám pritečie oveľa teplejší vzduch.
Na celom území bude jasno až polooblačno s dennými teplotami od dvadsiatich troch do dvadsiatich ôsmich stupňov. V stredu potom zaznamenáme prvý oficiálny tropický deň tohto obdobia. Okraj tlakovej výše so stredom nad severným Talianskom k nám pošle horúčavu, ktorá vyženie denné maximá na juhu a západe krajiny prvýkrát nad kritickú hranicu tridsiatich jeden stupňov.
Od štvrtka sa už na Slovensku začne doslova pekelná séria letných dní. Prílev subtropického vzduchu zosilnie a premení našu krajinu na skutočnú vyhňu. Vo štvrtok teplomery ukážu tridsaťdva stupňov, v piatok ortuť teplomera vyskočí na tridsaťpäť stupňov a počas nasledujúceho víkendu sa situácia ešte viac vyostrí, kedy teploty nad tridsať stupňov zalejú kompletne celé územie Slovenska vrátane severných okresov.
V sobotu meteorológovia očakávajú tridsaťšesť stupňov a celá táto úmorná vlna vyvrcholí presne o týždeň, v nedeľu dvadsiateho prvého júna. Na západnom a južnom Slovensku by mali teploty atakovať nebezpečnú hranicu tridsiatich ôsmich stupňov Celzia. Lekári už teraz dvíhajú varovný prst, pretože pôjde o mimoriadne intenzívnu a pre organizmus vyčerpávajúcu záťaž. Nezabúdajte preto na prísny pitný režim a obmedzte pobyt na priamom slnku počas poludnia.