ZEMETRASENIE, ktoré môže zasiahnuť každého cestujúceho! Hrozí zánik OBĽUBENÝCH spoločností!

BRATISLAVA - Nízkonákladové spoločnosti podľa Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA) čakajú ťažké časy. Nedávno práve pre krízu na Blízkom východe ukončila svoj činnosť spoločnosť Spirit Airlines.
IATA znížila prognózu globálneho zisku leteckých spoločností na približne 23 miliárd dolárov v roku 2026. Ide o pokles oproti minulému roku, kedy zisky siahali k 46 miliardám dolárov. Letová prevádzka by mala rásť a tým aj marže z leteniek, avšak, predpokladá sa, že o 40% vyššie náklady na palivo odčerpajú zisky. Agentúra Reuters tvrdí, že dopravcovia tak budú musieť obmedziť služby, destinácie alebo úplne zrušiť prevádzku.
Ťažký súboj o každého cestujúceho
Dilema nízkonákladových spoločností rastie aj preto, lebo čoraz viac cestujúcich preferuje prémiové letenky. Tento trend nastal po pandémii COVID-19, čo rapídne znížilo počet ich zákazníkov. Okrem toho, mnohé veľké spoločnosti dokázali implementovať model ekonomickej triedy, ktorý ponúkajú v novo konfigurovaných lietadlách. Rovnako i zvýšenie platov, ktoré nastalo po prepúšťaní posádok počas pandémie, spôsobilo cenové dorovnanie nízkonákladových a tradičných spoločností.
Rastúce ceny leteniek nedokážu zachrániť nízkonákladové aerolinky, pretože ich náklady rastú rýchlejšie, ako je reálne možne zvýšiť ceny leteniek. K situácii sa vyjadril aj generálny riaditeľ IATA, Willie Walsh: „Letecké spoločnosti znášajú najväčšie bremeno šoku z cien pohonných hmôt. Kým ceny leteniek rastú, spoločnosti čelia časť zvýšenia vo svojich hospodárskych výsledkoch.“
Ceny paliva zaznamenali za posledný rok nárast až o 70%, ktorý vyvrcholil eskalujúcim konfliktom a obmedzeným vzdušným priestorom. Podľa IATA celé odvetvie absorbuje až 50% masívneho nárastu cien paliva. Mnoho nízkonákladových spoločností nemá prehlaď o nákladoch na palivo a tak sú vystavené volatilite trhu s ropou. Ak ceny pohonných hmôt klesnú, môže to pre leteckú spoločnosť spôsobiť výrazne straty. Tradiční dopravcovia majú revolvingové úverové linky v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, aby takýto odliv financií prežili.