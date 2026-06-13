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Herečka Helena Krajčiová na sebe maká ostošesť: Pozrite FOTO, ako teraz vyzerá...

Helena Krajčiová Zobraziť galériu (21)
Helena Krajčiová (Zdroj: STVR)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Postava "krv a mlieko" je preč! herečka Helena Krajčiová na svoj vek vôbec nevyzerá. Obľúbená umelkyňa prekvapila premenou.

Helena Krajčiová patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského herectva. Počas svojej kariéry stvárnila množstvo nezabudnuteľných postáv, no diváci si ju najviac spájajú s policajtkou Skarlet Balážikovou zo seriálu Profesionáli či s hlavnou hrdinkou seriálu Zita na krku.

Už pred rokom otvorene priznala, že na svojej kondícii pracuje systematicky a s jasným cieľom zostať čo najdlhšie aktívna. „Veľa pohybu – a preto fyzioterapia. Udržať svaly, budovať nové. Predchádzať hrbeniu, predchádzať haluxu a hlavne – nech ma nič nebolí. Nech môžem robiť akýkoľvek šport. (Ja stále snívam o stojke na rukách),“ napísala vlani v júni k sérii záberov, na ktorých s hrdosťou ukázala svoju vyšportovanú postavu. 

Zdá sa však, že ani po roku nepoľavila. Krajčiová na sebe pracuje naďalej a ukazuje, že pohyb je pevnou súčasťou jej života. Najnovšie pridala na sociálnu sieť záber priamo z fitka. V bielom tielku a tmavých legínach predviedla štíhlu a vypracovanú postavu, pričom k fotografii stručne napísala: „Silový štart týždňa.“ Je zrejmé, že herečka sa o svoju formu nestará len kvôli vzhľadu, ale predovšetkým pre zdravie a dobrú kondíciu. Výsledky jej pravidelnej práce sú pritom viditeľné na prvý pohľad.

Helena Krajčiová stále pracuje na svojej postave.
Zobraziť galériu (21)
Helena Krajčiová stále pracuje na svojej postave.  (Zdroj: Instagram)

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