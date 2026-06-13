Gottova dcéra potešila fanúšikov: Veď ona je ako Ariana Grande!

PRAHA - Charlotte Gottová opäť potešila fanúšikov a vydala už pieseň číslo 2. A mnohí ju začali prirovnávať ku Ariane Grande!
Dcéra Karla Gotta Charlotte pokračuje v budovaní svojej hudobnej kariéry. Fanúšikom najnovšie predstavila novú skladbu I Could Be Mine, ktorá je už druhou ukážkou z rovnomenného albumu, na ktorom pracovala posledné dva roky. Na príchod novinky upozornila prostredníctvom Instagramu, kde ešte pred oficiálnym vydaním zverejnila krátku ochutnávku a odpočítavanie do premiéry.
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Zároveň pridala sériu nových fotografií, ktoré medzi jej sledovateľmi vyvolali pozitívne reakcie. Rovnako ako pri svojej debutovej tvorbe, aj tentoraz sa Charlotte rozhodla pre anglický jazyk. Jej cieľom je osloviť publikum aj mimo českého a slovenského prostredia.
„Chcela by som, aby sa moja hudba dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí. Aj preto spievam po anglicky. Vnímam samu seba ako citizen of the world, teda svetobčianku,“ uviedla prednedávnom pre Elle. V diskusiách na sociálnych sieťach sa objavili pochvaly na jej hlasový prejav, pričom niektorí fanúšikovia ju prirovnali k americkej hviezde Ariane Grande. Objavili sa tiež názory, že by mohla v budúcnosti reprezentovať Česko na Eurovízii.
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