Neverili, že to dokáže: Prísny tanečník Šír dostal z Polnišovej maximum! Dve kruté slová si nezaslúžila

BRATISLAVA - Dlho očakávaný moment je tu! Na obrazovky sa vrátila nablýskaná šou Let's Dance, ktorá tentokrát spojila tie najväčšie hviezdy a najlepších tanečníkov z predchádzajúcich sérií. Medzi tými, ktorí prijali túto výzvu, nechýba ani obľúbená komička Petra Polnišová!
Keď Petra Polnišová dostala ponuku opäť si obuť tanečné topánky, jej prvá reakcia bola zmiešaná. „Všetci sme sa zasmiali. Mám totiž zdravotné problémy s kolenom a vedela som, že keď to prijmem, budem musieť najprv zamakať na tom, aby bolo funkčné,“ priznala Petra. Váhanie trvalo nejaký čas. „Jedného dňa som si hovorila, že je to blbosť, druhý, že to človek nezažije každý deň. Nakoniec som si povedala, že idem do toho a dala som si to k päťdesiatke,“ dodala s humorom sebe vlastným.
Na parkete jej robí spoločnosť známy tanečník Vilda Šír, ktorý jej nič nedaroval. „Na začiatku chcel odo mňa strašne veľa a bol na mňa prísny. Hovorila som si: Božinku, tohto vystreleného Čecha som dostala? Ale dnes mu ďakujem, že ma ani na chvíľu nepoľutoval, lebo to vidno,“ pochvaľuje si Petra. Vďaka jeho drilu zistila, že jej limity sú oveľa ďalej, než si myslela.
Petra však hneď v prvom tanečnom kole všetkým vytrela zrak. Na parkete dokázala, že ani problematické koleno pre ňu nie je prekážkou a odpálila poriadne bomby, ktorými zdvihla divákov zo stoličiek. „Som prísny, to je pravda. Chcem, aby podávala najlepšie výkony, pretože na to má!“ povedal jej tanečný partner Vilém. A výkon ocenila to aj porota.
„Ty si presne vedela, čo robíš. Ty si si tu natočila vlastný súkromný videoklip na zoznamku, lebo to bola šouka, že akože fakt. Však, Dara, aká šouka?,“ spýtal sa Ďurovčík do obecenstva smerom ku Dare Rolins, ktorá si prišla vychutnať prvé kolo tanečnej šou. „Normálne Dara závidí,“ zhodnotil porotcovský kat po tom, čo mu speváčka ukázala, že Polnišovej výkon bol na jednotku. „Ja ti požičiam šaty, Darinka,“ promptne zareagovala Peťa, čím rozosmiala porotu aj divákov. Do smiechom nabitej atmosféry sa zrazu ozvalo: „Pre skupinu.“ Tento trochu nemiestny žart vyšiel práve z úst Ďurovčíka, ktorý sa zrejme nechal až príliš strhnúť bujarou náladou.
