Topmodelke Tereze Maxovej manžela dopriala VEŠTBA: Vízia sa naplnila, ALE...

BRATISLAVA - Bratislavský hrad sa v piatok 16. januára 2026 premenil na miesto, kde sa elegancia spojila so solidaritou. Na exkluzívny Beauty Ball prišla aj svetová topmodelka Tereza Maxová – a hneď bolo jasné, že pre ňu to nebude len ďalší spoločenský večer.
Druhý ročník Beauty Ballu, ktorý organizuje renomovaná lekárka Alena Pallová, nadviazal na úspech minulého roka a opäť ukázal, že krása môže mať aj hlbší zmysel. Nie náhodou prijala pozvanie aj Tereza Maxová. A hoci dnes žije prevažne v zahraničí, návrat do Bratislavy v nej spustil silnú vlnu spomienok. „Som rada, že môžem byť späť v Bratislave, pretože ja som vyrastala v Československu… pamätám si, že sme s rodinou navštívili Bratislavu, že som počúvala Elán, Mira Žbirku… takže to je návrat aj do detstva,“ priznala úprimne.
Ples so sebou prináša aj silné a emotívne stretnutia, v prípade Maxovej s dlhoročnou priateľkou Adrianou Sklenaříkovou. A keď prišla reč na to, odkedy sa vlastne poznajú, Tereza musela poriadne zaloviť v pamäti. „Tým, ako sme boli všetky hodené do sveta módy v 90-tych rokoch, tak sme boli veľmi rady, že sa máme, že sa vidíme, že sa môžeme rozprávať česky… ale vždy sme o sebe vedeli, vždy sme sa niekde videli. A práve tu sme si vybavovali chvíle, kedy sme sa videli - keď sa mi narodil môj prvý syn a to je pred 25 rokmi, takže je to už veľmi dávno.“
Maxová je dnes mamou troch detí, ale či niektoré pôjde v jej šľapajach, je otázne. „Náš Tobias to skúšal v období covidu, ale je to študent, teraz pracuje,“ vysvetlila. Čo sa týka dcéry, to je už iná pesnička. Napriek ponuke modelingových agentúr má dcéra aktuálne iné priority. „Študuje v Anglicku… fotili sme niečo spoločne. Ale venuje sa štúdiu a tancu, ona je výborná tanečnica,“ prezradila s úsmevom hrdá mama. No a najmladší? Ten má jasno. „Malý hrá basketbal, ten určite nie.“
O svojom súkromí hovorí Maxová opatrne, no jednu pikošku predsa len pustila – vraj jej manžela "odobrila" topmodelka Paulína Pořízková. A vyzerá to tak, že jej "veštba" dokonale vyšla, veď tvoria pár už 19 rokov. A hoci pri manželovi žiari už takmer dve desaťročia, jedna vec jej stále robí problém...