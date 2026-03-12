Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

VZBURA v KDH: Z parlamentu možno odíde známy poslanec, prstom ukazuje na Majerského!

V KDH možno dôjde k zmene. Zobraziť galériu (2)
V KDH možno dôjde k zmene. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Parlamentný tábor Milana Majerského prechádza čiastočnou vzburou. Kým v minulých rokoch sme boli svedkom napríklad odchodu poslankyne Martiny Bajo Holečkovej, teraz sa situácia láme podobne pri ďalšom poslancovi KDH. Jeho meno je všetkým dobre známe a dokonca nezvažuje ani prestup z klubu do klubu ale zvažuje rovno odchod z parlamentu! Deje sa tak priamo počas toho, ako sa v kuloároch čoraz viac šepká o odlišnom prístupe viacerých členov pri téme možného vládnutia so Smerom-SD.

KDH sa pritom na poslednom sneme uznieslo, že zatvára akúkoľvek možnosť na spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS). Napriek tomu sa však ozval bývalý moderátor televíznej diskusie z verejnoprávnej televízie a aktuálny poslanec Jozef Hajko, ktorý sa roky zaoberal sociálnou agendou v strane.

Jozef Hajko.
Zobraziť galériu (2)
Jozef Hajko.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KDH mimo parlamentu a možný odchod z politiky ako takej

Ten pre 360tku.sk povedal, že zvažuje reálny odchod z parlamentu. KDH podľa neho vraj nedosahuje dosť percent, pričom v poslednom meraní agentúry NMS by sa už druhýkrát za krátku dobu nedostalo do parlamentu.

PRIESKUM Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas sa bije s SaS a Matovičom! KDH by skončilo mimo hry Prečítajte si tiež

PRIESKUM Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas sa bije s SaS a Matovičom! KDH by skončilo mimo hry

Hajko z toho viní aj predsedu Majerského. Má obavy, že sa hnutie nedostane do parlamentu a na takom "marazme" sa vraj nechce podieľať. Na poslednom sneme si neodpustil dokonca tvrdú kritiku do vlastných radov a nevylučuje ani odchod z politiky.

Nie som stotožnený s politikou strany, tvrdí

"Zvažujem odchod z parlamentu," povedal bez servítky Hajko a dodal, že také rozhodnutie príde možno veľmi rýchlo. "Poslanec, ktorý nie je stotožnený s politikou strany, hoci v mnohých veciach nachádza súzvuk s kolegami, by mal opustiť parlament," pokračoval Hajko. Špekuluje sa aj o tom, či ho v strane nepresviedčali, aby odchádzal. "Predstava ďalšieho fungovania KDH je spojená s personálnymi zmenami na najvyšších miestach," povedal Hajko s tým, že sa nevylučuje ani výmena predsedu.

Sám Hajko by na pozícii predsedu uvítal zmenu ešte pred voľbami 2027. Prikláňa sa aj k tomu, že KDH opustí ešte pred voľbami, no nateraz nie je nič isté.

Viac o téme: OdchodOpozíciaKDHKresťanskodemokratické hnutieParlamentUvažovanieJozef Hajko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jozef Hajko.
KDH odmieta zastropovanie cien palív: Navrhuje pomoc domácnostiam z dodatočných príjmov štátu
Domáce
členovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
Vysoké ceny energií dusia slovenské firmy: Poslanci KDH vítajú iniciatívu na ich zníženie
Domáce
Viliam Karas.
KDH vyzvalo vládu na zvolanie bezpečnostnej rady a odvolanie ministra financií
Domáce
Jozef Hajko.
Opozícia ocenila dohodu so Slovalcom: Vládu však kritizuje za meškanie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bratislavská kalvária nad Pražskou ulicou je dokončená
Bratislavská kalvária nad Pražskou ulicou je dokončená
Správy
Riaditeľ Markízy Peter Gažík o tanečnej šou: Fenomén Let's Dance zasiahol aj mňa
Riaditeľ Markízy Peter Gažík o tanečnej šou: Fenomén Let's Dance zasiahol aj mňa
Prominenti
TV Joj má novú moderátorku Ruby
TV Joj má novú moderátorku Ruby
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Krvavá dráma v
AKTUÁLNE Krvavá dráma v Ilave: V dome našli telo dobodaného muža!
Domáce
Hromadná bitka v Krompachoch!
Hromadná bitka v Krompachoch! Medzi zranenými je aj dieťa, polícia obvinila 21-ročného muža
Domáce
VZBURA v KDH: Z
VZBURA v KDH: Z parlamentu možno odíde známy poslanec, prstom ukazuje na Majerského!
Domáce
Maturita z matematiky čaká 4785 žiakov: Povinná bude už od budúceho roka
Maturita z matematiky čaká 4785 žiakov: Povinná bude už od budúceho roka
Regióny

Zahraničné

Macron privíta v Paríži
Macron privíta v Paríži Zelenského: Hovoriť budú o zvyšovaní tlaku na Rusko a ďalšej podpore Ukrajiny
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Expert bije na poplach: Trumpa nalákali do strategickej pasce! USA prehrajú ako vo Vietname
Zahraničné
FOTO Hizballáh odpálil na Izrael
ONLINE Boje na Blízkom východe neutíchajú! V Ománe horia ropné nádrže
Zahraničné
Dramatický útok na mori!
Dramatický útok na mori! Tankery s irackým palivom zasiahli člny naložené výbušninami, hlásia najmenej jednu obeť
Zahraničné

Prominenti

FOTO Travoltova dcéra (25) hviezdila
Travoltova dcéra (25) hviezdila v spoločnosti: Wau, je z nej krásna žena!
Zahraniční prominenti
Peter Gažík a Laura
Náhle zmeny v Let's Dance: Lauru nahradí známa tanečníčka! Riaditeľ Markízy Gažík prezradil čosi ďalšie!
Domáci prominenti
Slávna speváčka sa stala
Slávna speváčka sa stala mamou na prahu 40-ky: Otcom je o 10 rokov mladší herec!
Zahraniční prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Sulíkov syn sa chce usadiť: Rodina, deti, plánuje aj ZÁSNUBY... Veď je s frajerkou KRÁTKO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Našli mýtickú rybu, ktorá
Našli mýtickú rybu, ktorá veští skazu: Ak uvidíte TENTO strieborný záblesk, čaká nás KATASTROFA! Čo na to vedci?
Zaujímavosti
Mrazivé zistenie astronómov: Mimozemšťania
Mrazivé zistenie astronómov: Mimozemšťania sa nás pokúšajú kontaktovať, no my ich správy nevedomky IGNORUJEME!
Zaujímavosti
Šokujúci objav vedcov: Mužské
Šokujúci objav vedcov: Mužské prirodzenia sa za posledné desaťročia poriadne NATIAHLI! Budúcnosť v spálni vás ODROVNÁ
Zaujímavosti
Chorá štítna žľaza potrebuje
Chorá štítna žľaza potrebuje lieky, no nakopnú ju aj niektoré potraviny: Spoznajte, ktoré!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!

Šport

Protestuje Nemecko aj Česko: Zlatá medailistka dostala košom, ruská hymna vyvolala búrku nevôle!
Protestuje Nemecko aj Česko: Zlatá medailistka dostala košom, ruská hymna vyvolala búrku nevôle!
Parašport
Od A po FX, na nikom nezostala suchá nitka: Tvrdé vysvedčenie pre všetky tímy Tipsport ligy
Od A po FX, na nikom nezostala suchá nitka: Tvrdé vysvedčenie pre všetky tímy Tipsport ligy
Tipsport liga
VIDEO Dráma v Indian Wells: Djokovič padol po trojsetovej bitke s obhajcom titulu
VIDEO Dráma v Indian Wells: Djokovič padol po trojsetovej bitke s obhajcom titulu
ATP
VIDEO Slafkovský pálil ostrými! Canadiens uspeli na ľade Senators, Fehérváry nezabránil prehre Capitals
VIDEO Slafkovský pálil ostrými! Canadiens uspeli na ľade Senators, Fehérváry nezabránil prehre Capitals
Zostrihy NHL

Auto-moto

V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Predstavujeme
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava

Kariéra a motivácia

Vaša tvár ako značka: Prečo je fotka na životopise dôležitejšia, než si myslíte?
Vaša tvár ako značka: Prečo je fotka na životopise dôležitejšia, než si myslíte?
CV a motivačný list
Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Hľadám prácu
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Trendy na trhu práce
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
Svet personalistiky

Varenie a recepty

Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Jednoduchý banánový chlebík
Jednoduchý banánový chlebík
Chlieb
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Rady a tipy

Technológie

Hackeri majú nový spôsob, ako oklamať antivírus. Jeden ZIP archív zmiatol 50 z 51 bezpečnostných nástrojov
Hackeri majú nový spôsob, ako oklamať antivírus. Jeden ZIP archív zmiatol 50 z 51 bezpečnostných nástrojov
Bezpečnosť
Izraelské nálety zničili iránske stíhačky F-14 Tomcat. Legendárne lietadlá sa možno lúčia navždy
Izraelské nálety zničili iránske stíhačky F-14 Tomcat. Legendárne lietadlá sa možno lúčia navždy
Moderná vojna a konflikty
Vedci sto rokov tušili, kde vzniká rakovina. Umelá inteligencia teraz dokáže nájsť úplne prvú chybnú bunku
Vedci sto rokov tušili, kde vzniká rakovina. Umelá inteligencia teraz dokáže nájsť úplne prvú chybnú bunku
Veda a výskum
Česká armáda testuje nové bojové vozidlo v arktických podmienkach: CV90 MkIV má nahradiť sovietske BVP-2 a vytvoriť jadro ťažkej brigády
Česká armáda testuje nové bojové vozidlo v arktických podmienkach: CV90 MkIV má nahradiť sovietske BVP-2 a vytvoriť jadro ťažkej brigády
Armádne technológie

Bývanie

Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba

Pre kutilov

Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento typ sukne ovládne trendy na jar/leto 2026: Pozrite, čo sa bude nosiť
Móda
Tento typ sukne ovládne trendy na jar/leto 2026: Pozrite, čo sa bude nosiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Krvavá dráma v
Domáce
AKTUÁLNE Krvavá dráma v Ilave: V dome našli telo dobodaného muža!
VZBURA v KDH: Z
Domáce
VZBURA v KDH: Z parlamentu možno odíde známy poslanec, prstom ukazuje na Majerského!
Americký prezident Donald Trump.
Zahraničné
Expert bije na poplach: Trumpa nalákali do strategickej pasce! USA prehrajú ako vo Vietname
Hizballáh odpálil na Izrael
Zahraničné
ONLINE Boje na Blízkom východe neutíchajú! V Ománe horia ropné nádrže

Ďalšie zo Zoznamu