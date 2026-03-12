VZBURA v KDH: Z parlamentu možno odíde známy poslanec, prstom ukazuje na Majerského!

BRATISLAVA - Parlamentný tábor Milana Majerského prechádza čiastočnou vzburou. Kým v minulých rokoch sme boli svedkom napríklad odchodu poslankyne Martiny Bajo Holečkovej, teraz sa situácia láme podobne pri ďalšom poslancovi KDH. Jeho meno je všetkým dobre známe a dokonca nezvažuje ani prestup z klubu do klubu ale zvažuje rovno odchod z parlamentu! Deje sa tak priamo počas toho, ako sa v kuloároch čoraz viac šepká o odlišnom prístupe viacerých členov pri téme možného vládnutia so Smerom-SD.
KDH sa pritom na poslednom sneme uznieslo, že zatvára akúkoľvek možnosť na spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS). Napriek tomu sa však ozval bývalý moderátor televíznej diskusie z verejnoprávnej televízie a aktuálny poslanec Jozef Hajko, ktorý sa roky zaoberal sociálnou agendou v strane.
KDH mimo parlamentu a možný odchod z politiky ako takej
Ten pre 360tku.sk povedal, že zvažuje reálny odchod z parlamentu. KDH podľa neho vraj nedosahuje dosť percent, pričom v poslednom meraní agentúry NMS by sa už druhýkrát za krátku dobu nedostalo do parlamentu.
PRIESKUM Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas sa bije s SaS a Matovičom! KDH by skončilo mimo hry
Hajko z toho viní aj predsedu Majerského. Má obavy, že sa hnutie nedostane do parlamentu a na takom "marazme" sa vraj nechce podieľať. Na poslednom sneme si neodpustil dokonca tvrdú kritiku do vlastných radov a nevylučuje ani odchod z politiky.
Nie som stotožnený s politikou strany, tvrdí
"Zvažujem odchod z parlamentu," povedal bez servítky Hajko a dodal, že také rozhodnutie príde možno veľmi rýchlo. "Poslanec, ktorý nie je stotožnený s politikou strany, hoci v mnohých veciach nachádza súzvuk s kolegami, by mal opustiť parlament," pokračoval Hajko. Špekuluje sa aj o tom, či ho v strane nepresviedčali, aby odchádzal. "Predstava ďalšieho fungovania KDH je spojená s personálnymi zmenami na najvyšších miestach," povedal Hajko s tým, že sa nevylučuje ani výmena predsedu.
Sám Hajko by na pozícii predsedu uvítal zmenu ešte pred voľbami 2027. Prikláňa sa aj k tomu, že KDH opustí ešte pred voľbami, no nateraz nie je nič isté.