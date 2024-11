Kráska z Love Islandu dostala od ženícha KOŠOM: Skončila v SLZÁCH!

Mirka (Zdroj: TV Nova)

Mirka Pikolová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka prvej sérii markizáckej reality šou Love Island. Tam lásku nenašla, a tak sa ju rozhodla hľadať v ďalšom projekte. Prihlásila sa do šou Bachelor, čo je českou verziou našej Ruže pre nevestu. Diváci si už mali možnosť vychutnať prvú epizódu, v ktorej ženích Jan Solfronk spoznal všetky dievčatá.

(Zdroj: TV Nova)

A po krátkom zoznámení a spoznávacom večierku, nasledoval prvý ceremoniál ruží. Pripravených mal ženích len 16 ruží, no dievčat bolo dokopy 18. Hneď v úvode ceremónie tak moderátorka Zorka Hejdová oznámila, že dve z neviest budú musieť šou opustiť. No a tými, ktoré ženícha na prvý pohľad nezaujali, boli Štěpánka a spomínaná Mirka.

No hoci by mnohí očakávali, že ešte v prvej epizóde budú dievčatá brať vypadávanie športovo, nebolo tomu úplne tak. Mirka po vypadnutí spustila hysterický plač. „Ja som od začiatku vedel, že by pre mňa Mirka favoritka nebola a bola by otázka času, kedy by vypadla. S Mirkou sa trošku poznám a vedel som, že by tam nič neprebehlo. Budovať niečo, u čoho dopredu viete, že tam nič nebude, by bola strata času pre ňu aj pre mňa,“ vyjadril sa pre Super.cz Jan Solfronk.

(Zdroj: Tv Markíza)