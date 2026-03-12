DOJEMNÉ GESTO po smrti legendy: Jack Osbourne pomenoval dcéru po svojom otcovi Ozzym (†76)!

LOS ANGELES - Po náročných chvíľach má rodina Osbournovcov opäť dôvod na radosť. Syn zosnulého rockového velikána Ozzyho Osbourna, Jack Osbourne, sa stal opäť otcom. Novonarodené dievčatko dostalo meno, ktoré fanúšikov legendárneho hudobníka určite dojme – Jack ju pomenoval po svojom slávnom otcovi.
Jack sa o radostnú novinku podelil na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnil aj video svojej dcérky. Zároveň prezradil jej celé meno – Ozzy Matilda Osbourne. Ide o krásnu poctu jeho otcovi, ktorý zomrel minulý rok v júli. Malá Ozzy prišla na svet 5. marca o 8:49 ráno. Po narodení vážila 7 libier a 12 uncí, čo je približne 3,5 kilogramu, a merala 19 palcov (asi 48 centimetrov).
Podľa informácií z rodiny Ozzy Osbourne ešte pred svojou smrťou vedel, že sa čoskoro opäť stane starým otcom. Narodenia svojej vnučky sa však už, žiaľ, nedožil. Pre Jacka a jeho manželku Aree Earhart ide o druhé spoločné dieťa. Celkovo má však Jack už päť detí. Rodina tak prežíva radostné chvíle, no zároveň si pripomína pamiatku legendárneho hudobníka.
Podobné gesto urobil v minulosti aj herec Macaulay Culkin. Ten pomenoval svojho prvého syna Dakota na počesť svojej sestry Dakoty Culkin, ktorá tragicky zahynula v roku 2008 po dopravnej nehode.