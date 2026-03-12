AKTUÁLNE Krvavá dráma v Ilave: V dome našli telo dobodaného muža!

ILAVA – Obyvateľov Ilavy dnes ráno zaskočil masívny policajný zásah. V jednom z rodinných domov bolo nájdené telo 55-ročného muža bez známok života, pričom všetko nasvedčuje tomu, že išlo o brutálny násilný čin.
Dnes v ranných hodinách prijala polícia oznámenie, že v jednom z rodinných domov v meste Ilava, malo byť nájdene telo muža, bez známok života, ktorý mal zomrieť na následky násilného konania inej osoby.
„Operačný dôstojník vyslal okamžite na miesto udalosti policajné hliadky, ktoré danú vec preverili a potvrdili. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne,“ informovala policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Aktuálne na mieste prebiehajú prvotné procesné úkony, za účelom riadneho objasnenia skutku. „Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ doplnila hovorkyňa.