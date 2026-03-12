Spor o Úrad na ochranu oznamovateľov: SaS žiada zrušiť zákon a konať zrýchlene

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady SR za SaS predložili návrh, ktorým chcú zrušiť zákon rátajúci so zánikom Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a založením nového úradu. Okrem toho žiadajú vládu, aby k legislatíve navrhla skrátené legislatívne konanie. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS).
„Robíme tak aj preto, lebo máme obavy, že dobrú vec, teda zrušenie toho hlúpeho a hanebného zákona Eštokovej pomsty, bude chcieť vládna koalícia urobiť opäť legislatívne nekorektným spôsobom za cenu porušenia legislatívnych pravidiel. Teda, že to nebude samostatný zákon, ako by to malo byť, zákon o zrušení toho predchádzajúceho zákona a že to nebude ani v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré v tomto prípade existujú zákonom stanovené dôvody,“ uviedol.
archívne video
Ako zdôraznil, legislatíva, ktorá mala ÚOO transformovať na nový úrad bola účelovo pripravená na výmenu vedenia úradu. „Zároveň to bolo v čase, keď Matúš Šutaj Eštok (minister vnútra, Hlas-SD) vďaka svojej povestnej šikovnosti prehral súd s vyšetrovateľmi, ktorých označoval za mafiánov a nepozrel si svoju elektronickú schránku. A v tejto atmosfére prišiel návrh na faktické zrušenie úradu. Koalícia použila ten istý postup, ako použila pri odstránení a zbavení sa generálneho riaditeľa RTVS,“ myslí si Dostál. Pripomenul aj to, že pri personálnych zmenách v polícii voči policajtom zo skupiny čurillovcov si mal minister vypýtať povolenie ÚOO, čo však neurobil a rezort dostal pokutu.
Koalícia sa na zrušení zákona, ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, dohodla. Informoval o tom predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). K zrušeniu by podľa neho malo dôjsť na marcovom rokovaní Národnej rady SR. Vláda si podľa premiéra za zákonom stojí, avšak musí rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu SR. Výsledkom súčasného stavu je podľa neho „legislatívna mŕtvola“, ktorá komplikuje situáciu.
Národná rada SR schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.