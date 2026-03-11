PRIESKUM Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas sa bije s SaS a Matovičom! KDH by skončilo mimo hry

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v marci, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 21,4 percenta. Na druhom mieste by bola strana Smer-SD s podporou na úrovni 16,7 percenta a tretia by bola strana Republika, volilo by ju 13,5 percenta opýtaných.
Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. O štvrté miesto v marcovom volebnom modeli súperia tri subjekty. Hlas-SD získal 7,6 percenta. Rovnakú podporu má aktuálne medzi voličmi aj Sloboda a Solidarita. Tesne za nimi sa umiestnilo hnutie Slovensko so ziskom 7,1 percenta hlasov. Do parlamentu by sa tesne dostali Demokrati s 5,1 percentami.
KDH sa v tomto modeli už druhý mesiac drží tesne pod hranicou potrebnou na vstup do parlamentu, v marci by získalo 4,8 percenta. Pod hranicou 5 percent je aj Maďarská aliancia (4,2 percenta) a hnutie SME RODINA s podporou 3,6 percenta. Nasleduje vládna SNS s 2,3 percentami. Ostatné subjekty by aktuálne získali menej ako 2 percentá.
Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 59,7 percenta.
Prepočet na mandáty:
- PS: 41 mandátov
- Smer-SD: 32 mandátov
- Republika: 26 mandátov
- Hlas-SD: 14 mandátov
- SaS: 14 mandátov
- Hnutie Slovensko: 13 mandátov
- Demokrati: 10 mandátov
"Aktuálny volebný model ukazuje, že séria kontroverzných legislatívnych krokov vlády podľa mnohých pozorovateľov neovplyvňuje len podporu Smeru‑SD, ale zároveň mobilizuje aj voličov opozičných strán. Zmena Trestného zákona nie je len kontroverzný krok – odborníci ju označujú za zásah, ktorý mení rovnováhu medzi výkonnou mocou a nezávislými inštitúciami. Zvyšovanie daní v čase ekonomickej neistoty zároveň vytvára tlak na domácnosti, čo má preukázateľný vplyv na náladu investorov a ochotu utrácať. Neúspešná snaha o zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie dala jednoznačne za pravdu kritikom týchto krokov z radov opozície a odbornej verejnosti," uviedol analytik NMS Mikuláš Hanes.
Tieto kroky však majú podľa neho okrem snahy o posilnenie vládnej moci pod taktovkou Roberta Fica aj druhý efekt: mobilizujú odporcov vlády, ktorí v nich vidia ohrozenie základných demokratických princípov – či už v médiách, vo verejnej debate alebo na námestiach. "A opätovne sa ukazuje, že práve Progresívne Slovensko dokáže najlepšie absorbovať túto energiu, pretože sa profiluje ako hlavný nositeľ protitlaku voči vládnym zásahom," tvrdí.
"Vláda síce konsoliduje svoje jadro, no zároveň aktivizuje aj voličov, ktorí by inak možno zostali pasívni. Najlepšie to dokazuje fakt, že strany súčasnej koalície by ani s Republikou už viac než rok nedosiahli na parlamentnú 75ku, zatiaľ čo opozícia dosahuje 78+ mandátov aj v prípade, že by jedna zo strán okolo hranice 5 percent prepadla," dodal.