EP podporil výnimku pre odhaľovanie materiálov so zneužívaním detí na internete

ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu podporili predĺženie dočasnej výnimky, ktorá internetovým službám umožňuje dobrovoľne odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí v online komunikácii. Europarlament tak môže začať rokovania o kompromisnom návrhu so zástupcami členských štátov v Rade Európskej únie. Obe inštitúcie pritom v súčasnosti rokujú aj o trvalom legislatívnom rámci - nariadení známom aj ako „chat control“.
Dočasná výnimka má vypršať 3. apríla. Bez jej predĺženia by technologické spoločnosti stratili právny základ pre dobrovoľné zisťovanie a odhaľovanie materiálov sexuálneho zneužívania detí v rámci svojich služieb. Návrh Európskej komisie počíta s tým, že poskytovatelia služieb - napríklad siete WhatsApp či Messenger, ako aj poskytovatelia e-mailových služieb a cloudových úložísk - môžu analyzovať komunikáciu na sociálnych sieťach a vyhľadávať v nich takýto obsah.
Za predĺženie výnimky do 3. augusta 2027 hlasovalo 458 europoslancov, proti bolo 103 a 63 sa ich zdržalo. Dočasné opatrenie má zabezpečiť, aby existujúce systémy na odhaľovanie takýchto materiálov mohli fungovať aj počas rokovaní o trvalej legislatíve EÚ.
Pripravované nariadenie by v budúcnosti mohlo túto v súčasnosti platnú výnimku pre platformy zaviesť natrvalo. Pôvodný návrh Európskej komisie počítal s povinnosťou pre poskytovateľov aktívne odhaľovať a nahlasovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí alebo pokusy páchateľov kontaktovať maloletých. Zástupcovia Európskej komisie, EP a Rady EÚ v súčasnosti rokujú o konečnej podobe legislatívy.
Plán vyvolal intenzívnu diskusiu
Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ uviedlo, že sa bude snažiť ukončiť rokovania do konca svojho mandátu, teda do 30. júna 2026. Členské štáty dosiahli dohodu o mandáte k návrhu nariadenia pre rokovania s EP v novembri 2025, zatiaľ čo EP prijal svoju pozíciu už v novembri 2023. Očakávajú sa však ešte náročné rokovania.
Plán Európskej komisie, ktorý podporilo viacero organizácií na ochranu detí, vyvolal intenzívnu diskusiu. Kritici - medzi nimi niektorí politici, štáty ako Slovensko, Česko či Nemecko, ale aj orgány EÚ na ochranu osobných údajov - varujú pred neprimeranými zásahmi do súkromia používateľov. Za obzvlášť problematický považujú návrh využívať technológie na prehľadávanie súkromných konverzácií vrátane komunikácie v šifrovaných aplikáciách, ako sú WhatsApp či Signal.