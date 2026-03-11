Brutálna bitka na Spiši: Vzduchom lietali mačety aj vidly, len 6-ročné dieťa dostalo po hlave lopatou!

KROMPACHY - Len týždeň po vážnom incidente v Žehre otriasla Spišom ďalšia vlna brutálneho násilia. Hromadný konflikt, do ktorého sa zapojilo približne sto ľudí, si vyžiadal celkovo 12 zranených. Najtragickejším bodom incidentu je stav malého dieťaťa, ktoré sa ocitlo priamo v centre diania.
Situácia v krompašskej osade na Hornádskej ulici nabrala rýchly a mimoriadne agresívny spád. Účastníci bitky sa proti sebe postavili s pestrým, no o to nebezpečnejším arzenálom. Podľa svedectiev a policajných informácií lietali vzduchom nielen kamene, ale aj mačety, sekery, vidly, kosy, lopaty či kovové tyče. Informuje o tom STVR.
Na miesto museli byť vyslané posilnené policajné hliadky, aby situáciu v rozvášnenom dave upokojili. “Vzhľadom na narušenie verejného poriadku a na fyzické incidenty medzi takmer stovkou účastníkov, na miesto vyslali viaceré policajné hliadky, vrátane psovodov so služobnými psami,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Podľa vyjadrenia miestnej samosprávy stála na začiatku celej roztržky bežná rodinná nezhoda, ktorá v prostredí osady okamžite eskalovala. Primátor mesta Krompachy Dárius Dubiňák opísal pozadie konfliktu jasne: „Žena chcela ísť za svojou matkou a partner ju nechcel pustiť. Následne, keď to zbadali jej súrodenci, tak začala trma vrma.“
Dieťa v rukách chirurgov
Ako uviedla manažérka komunikácie Agel Jarmila Ševčíková, v nemocnici Krompachy museli po incidente na chirurgickej ambulancii ošetriť desať osôb. Jeden muž zostáva so stredne ťažkými zraneniami hospitalizovaný. Najhoršie následky si z bitky odniesol len šesťročný Dominik, ktorý sa podľa svedkov stal náhodnou obeťou agresie dospelých. Dieťa bolo zasiahnuté lopatou priamo do hlavy. V kritickom stave ho záchranári previezli do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde muselo podstúpiť okamžitý chirurgický zákrok.
Polícia už v súvislosti s incidentom začala trestné stíhanie a v prípade figuruje konkrétny podozrivý. Spišskonovoveský vyšetrovateľ obvinil 21-ročného muža z prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.