Nový škandál okolo Epsteina: Poľsko vyšetruje obchodovanie s ľuďmi

VARŠAVA - Poľská prokuratúra v stredu oznámila, že vyšetruje obchodovanie s ľuďmi v spojení s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Má totiž totiž podozrenie, že k takémuto obchodovaniu v krajine naozaj došlo, informuje agentúra AFP.
Úrad štátnej prokuratúry vyšetruje, či boli ženy – vrátane maloletých – v Poľsku lákané prostredníctvom „zavádzania ohľadom skutočnej povahy potenciálneho zamestnania v zahraničí“. Poľský premiér Donald Tusk minulý mesiac vyhlásil, že tamojšie úrady prešetrujú možné prepojenia medzi zosnulým sexuálnym delikventom z USA a ruskými tajnými službami, ako aj akékoľvek väzby, ktoré mal Epstein s Poľskom. Krátko nato minister spravodlivosti Waldemar Zurek oznámil, že poľská tajná služba, prokurátori a polícia spojili sily, aby vyšetrili možných poľských komplicov v Epsteinovom okruhu.
Prokurátori uviedli, že páchateľov podozrievajú zo „zabezpečovania prepravy (obetí) za hranice Poľskej republiky a ich odovzdávania iným osobám na účely sexuálneho vykorisťovania“. Varšava tiež predložila žiadosti o pomoc pri vyšetrovaní dvom zatiaľ nemenovaným európskym krajinám. Obchodovanie s ľuďmi sa v Poľsku trestá odňatím slobody až na 20 rokov. Jeffrey Epstein bol v roku 2008 odsúdený za získavanie sexuálnych služieb od maloletých dievčat vo veku od 14 rokov. V roku 2019 zomrel vo väzení v New Yorku. Na život si siahol ešte predtým, než mohol byť súdený za obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.