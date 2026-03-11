Talianska premiérka odsúdila úder na školu v Iráne: Volá po zistení vinníkov

RÍM - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu odsúdila raketový útok na iránsku dievčenskú základnú školu v začiatkoch vojny, ktorú pred viac než desiatimi dňami vyvolali americké a izraelské útoky na Irán. Meloniová tiež vyzvala na určenie osôb zodpovedných za úder, ktorý si podľa iránskych médií vyžiadal najmenej 165 obetí. Informuje o tom agentúry AFP.
„V mene vlády vyjadrujem svoje dôrazné odsúdenie masakry dievčat v škole v Mínábe na juhu Iránu,“ povedala Meloniová v talianskom senáte. Rodinám „veľmi mladých“ obetí vyslovila solidaritu a vyhlásila, že chce, aby sa rýchlo zistilo, kto je za útok zodpovedný. Irán obviňuje Spojené štáty a Izrael, že podnikli raketový útok na dievčenskú školu. Naopak, americký prezident Donald Trump zvalil vinu na Teherán, zatiaľ čo Izrael odmieta akúkoľvek účasť na údere. Trump v pondelok povedal, že USA teraz vyšetrujú jeho okolnosti.
Útok z 28. februára, keď USA a Izrael spustili vojenskú operáciu proti Iránu, zasiahol školu susediacu so základňou iránskych Revolučných gárd v Mínábe v provincii Hormozgán. Odborníci, na ktorých sa vo svojej správe odvolala agentúra AP, podľa analýzy satelitných snímok tvrdia, že škola bola pravdepodobne zasiahnutá počas rýchleho sledu bômb zhodených na areál.
Nedávno zverejnené video podľa investigatívneho portálu Bellingcat zrejme protirečí tvrdeniam Trumpa o tom, že za útok je zodpovedný Irán. Výskumník Bellingcatu Trevor Ball video lokalizoval do oblasti v blízkosti školy a použitú muníciu identifikoval ako strelu s plochou dráhou letu Tomahawk, o ktorej je známe, že ju zo strán zapojených do bojových operácií vlastnia iba Spojené štáty.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) priznalo požitie rakiet Tomahawk v konflikte na Blízkom východe a dokonca aj to, že americký torpédoborec USS Spruance dňa 28. februára odpálil raketu typu Tomahawk. Akékoľvek posúdenie incidentu z prvého dňa útokov proti Iránu však podľa AP komplikuje nedostatok snímok úlomkov bomby z výbuchu, ako aj skutočnosť, že počas bojov sa na miesto tragédie nedostala žiadna nezávislá agentúra, aby útok vyšetrila.