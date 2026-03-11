Danko o škrípajúcich vzťahoch: Tlačovky premiéra o kajúcnikoch nikoho nenakŕmia, vláda je bezzubá a zariadime sa!

BRATISLAVA - Škrípajúce vzťahy v koalícii, zriedkavé koaličné rady, ale aj nové, vlastné zákony. Toto je agenda, ktorú popisuje v najnovšom rozhovore predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Ten má, okrem iného, ťažké srdce aj na hlavu štátu v Prezidentskom paláci, kde by podpredseda Národnej rady SR najradšej videl predsedu Smeru-SD Roberta Fica.
Ako sa pozeráte na to, že parlament rokuje len približne raz za 2-3 mesiace, zatiaľ čo daňoví poplatníci sa denne a osobne podieľajú na pravidelnom prinášaní prostriedkov do štátneho rozpočtu?
- Od začiatku tohto volebného obdobia mám veľké výhrady k priebehu schôdzi, ale veľmi dobre viete, že toto stanovuje predseda parlamentu. Pozerám sa veľmi pesimisticky aj na to, že schvaľovali sme zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov na základe politikov Hlasu-SD, potom to prezident vrátil a viete ako sa tam tí poslanci pomaly bili, aké tam boli emócie a hádky. A teraz sa dozvedám, že na nasledujúcej schôdzi to máme zrušiť.
Takže ideme zrušiť to, čo sme zrušili? Takže pozerám sa na to, ako na chaos, preto Slovenská národná strana predkladá vlastné zákony na najbližšiu schôdzu. Pôjde asi o desať legislatívnych návrhov so sociálnymi rozmermi. O týchto nechcem teraz detailne rozprávať, pretože nás ešte čaká snem SNS, kde, predpokladám, bude schválená moja vízia toho, ako sa od tejto vlády odlíšiť a súčasne ju nerozbiť.
Vyjadrili ste už aj svoju nespokojnosť s "tradičnými" nedeľnými tlačovými konferenciami premiéra, kde pravidelne vystupuje s Marekom Parom, Tiborom Gašparom a Robertom Kaliňákom. Mal by predseda vlády niečo robiť inak?
- Beriem to už tak, že ak človek povie niečo kritické, je mi na to automaticky odpovedané "buď ticho, buď ticho v koalícii" a potom vám premiér odkáže, že ideme na somárikoch a on na bielom koni. Pravda však je, že premiér je na bielom koni a ako právnik nechápem, že tretí týždeň má tlačovú besedu o kajúcnikoch.
Pán premiér má pritom pod sebou ministerstvo spravodlivosti a legislatívne by sa tieto záležitosti dali v trestnom procese s kajúcnikmi vyriešiť veľmi ľahko. Ak tam pán premiér stojí s právnikmi a bezzubo hovorí, že nič sa nerieši, nič sa nevyšetruje a pritom má všetky nástroje, tak jednoducho nedá sa na to pozerať a nepovedať k tomu, že z toho sa ľudia nenajedia. Vyzerá to tak, akoby nezvládal v rámci rezortov tie zmeny. Trestný poriadok skutočne potrebuje zmeny, ale nie také chaotické, ako sú schvaľované. Ale ak aj niečo poviem, tak okamžite som pod paľbou, či chceme rozbiť vládu.
Chcem však povedať, že k Robertovi Ficovi mám úctu ako k premiérovi. Som súčasť toho, že sa premiérom stal. Ale mám pocit, že sa za posledného dva a pol roka veľa premrhalo. Neriešia sa problémy 2020-2023 a ak sa niečo rieši, tak to skončí fiaskom.
