Pamätáte si pumpára Miška zo šou Mama ožeň ma? Uplynulo 14 rokov... TAKTO vyzerá dnes!

BRATISLAVA - Hoci sa šou Mama, ožeň ma vysielala pred dlhými 14 rokmi, v pamäti mnohých divákov zanechala nezmazateľnú stopu. Mnohé hlášky či situácie sa stali pamätnými a medzi Slovákmi doslova zľudoveli. K výrazným účinkujúcim patril bez pochýb aj pumpár Miško, ktorý dokonca jednu zo svojich nápadníčok rovno požiadal o ruku. Pozrite, ako vyzerá dnes!
Projekt Mama, ožeň ma priniesla v roku 2011 televízia Joj a jej pointou bolo, že niekoľko starostlivých mám hľadalo pre svojich slobodných synov manželku. Lásku si v reality šou hľadali napríklad Roman, Arpád, Tom či pumpár Miško. O srdce posledného z menovaných prišli zabojovať rovno dve ženy - tichá Dominika a energická Erika.
No Miško mal vo veciach svojej lásky jasno hneď od začiatku. Už po troch dňoch Eriku vyhodil... A po týždni sa rozhýbal k zásadnému životnému kroku. 18-ročnú Dominiku vyhodnotil ako tú pravú, priviedol ju do stredu srdca vyskladaného z červených lupeňov ruží, pokľakol a vyslovil vetu, vďaka ktorej sa už navždy zapísal do dejín internetu.
Od tejto chvíle uplynulo už dlhých 14 rokov. Dnes má Miško už pred 40-kou a podniká v autodoprave. V inzeráte, ktorý zverejnil na svojom profile, uvádza ako poskytované služby: „Preprava nákupov, tovaru a materiálu z obchodov, stavebnín a nákupných centier, preprava pri vypratávaní nehnuteľností, preprava motocyklov, bicyklov a štvorkoliek.“ A všetko nasvedčuje tomu, že ani po rokoch sa mu lásku svojho života nájsť nepodarilo.
