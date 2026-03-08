KRÁSNA SPRÁVA hviezdy markizáckej šou: ZÁSNUBY v exotike!

BORNEO - Hviezda markizáckej šou Survivor Česko a Slovensko Matěj Quitt má obrovský dôvod na oslavu. Jeho krásna priateľka mu totiž počas dovolenky v exotike povedala svoje áno. Bude z neho ženáč!
Matěj Quitt sa do povedomia slovenskej verejnosti zapísal predovšetkým vďaka drsnej reality šou Survivor Česko a Slovensko, kde o výhru bojoval v roku 2023. Diváci si ho rýchlo zapamätali pre jeho vytrvalosť, súťaživosť a schopnosť zvládať aj tie najnáročnejšie podmienky, ktoré exotické prostredie Dominikánskej republiky prinieslo. V tom čase bol ešte single a všetku energiu sústredil najmä na samotnú hru.
Po návrate z dobrodružstva sa však jeho život začal uberať celkom iným smerom. Do života mu vstúpila krásna blondínka Magda Raková, s ktorou si rýchlo padli do oka. Zo sympatií sa postupne stal pevný vzťah a dvojica si odvtedy užíva spoločné chvíle nielen doma, ale aj na cestách po svete. Ich sociálne siete sú plné momentov z výletov, športu či každodenného života, ktorý spolu zdieľajú.
A práve jedno z takýchto dobrodružstiev sa pre nich stalo mimoriadne výnimočným. Na dovolenke v exotickom Borneu sa Matěj rozhodol posunúť ich vzťah na novú úroveň. V romantickej atmosfére tropickej prírody pokľakol pred svojou partnerkou a po necelých troch rokoch vzťahu ju požiadal o ruku.
Magda neváhala ani chvíľu a povedala vytúžené áno. Šťastnú novinku následne Matěj zdieľal so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. „Povedala áno. Jedno menšie dobrodružstvo končí, ale to veľké len začína,“ napísal k romantickým záberom zo zásnub.
Zdá sa, že pre sympatického účastníka Survivoru sa životné dobrodružstvo po návrate z televíznej reality šou rozhodne neskončilo – práve naopak. Tentoraz ho však nečaká boj o prežitie na ostrove, ale spoločná cesta životom po boku ženy, ktorú miluje.