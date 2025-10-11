Známy markizák bol ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa: Takýto je jeho TREST!

PRAHA - Známy markizák sa postavil pred súd, ktorý rozhodol v prípade závažného obvinenia. Kůrka rozsudok odmieta a tvrdí, že je nevinný. Podľa jeho slov ide o nedorozumenie a chce si predovšetkým očistiť svoje meno.
Josef Kůrka, známy z markizáckej šou Survivor, sa v piatok postavil pred Okresný súd v Kladne, kde si vypočul verdikt, ktorý ho podľa jeho slov šokoval. Podľa obžaloby mal Kůrka od štrnásťročného dievčaťa vylákať pornografický materiál. Ako informoval portál Super.cz, súd konštatoval, že sa dopustil konania, ktoré smerovalo k tomu, aby prinútil dieťa vyrobiť pornografické dielo.
Hoci k dokonaniu skutku nedošlo, podľa rozsudku „úmyselne ohrozil rozumový, citový a mravný vývoj dieťaťa tým, že ho zvádzal k nemravnému životu“. Tým spáchal prečin zneužitia dieťaťa na výrobu pornografie a ohrozovania výchovy dieťaťa. Krajský súd v Kladne uznal Kůrku vinným a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov so skúšobnou dobou tri roky. Okrem toho musí poškodenému dievčaťu zaplatiť odškodné vo výške 60-tisíc korún.
Kůrka po vyhlásení rozsudku reagoval so znepokojením a odmietol vinu. „Stojím si za tým, že to je nezmysel. Každý, kto ma pozná, to vie. Príde mi to ako sci-fi. Svedomie mám čisté. V mojom mobile sa nenašlo absolútne nič,“ uviedol pre spomínaný portál. Trvá na tom, že dôkazy proti nemu boli zmanipulované. „Kriminálka mala môj mobil, bolo to nimi potvrdené, v mojom mobile sa nič nenašlo, nič nebolo zmazané,“ zdôraznil. Na záver dodal, že jeho cieľom je dokázať svoju nevinu: „Chcem si hlavne očistiť svoje meno, o to mi ide najviac,“ uzavrel.