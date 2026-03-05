Juraj Mokrý na Let's Dance: Po dlhej dobe ukázal priateľku... Aha, ako im to spolu pristane!

BRATISLAVA - Juraj Mokrý sa po dlhých rokoch vracia na parket šou Let’s Dance, kde sa opäť pokúsi zabojovať o titul kráľa tanečného parketu. Na predstavení párov novej série však nepriťahoval pozornosť len jeho veľký televízny návrat – spoločnosť mu robila aj jeho dlhoročná partnerka Eva. Dvojica sa v spoločnosti často neobjavuje... Pozrite, ako im to spolu pristane!
Juraj Mokrý hlási svoj veľký návrat na obrazovky televízie Markíza. Po dlhých 17 rokoch sa totiž vracia do šou Let's Dance, kde opäť zabojuje o titul kráľa tanečného parketu. Tentokrát sa bude snažiť svoje víťazstvo obhájiť v ročníku s bývalými šampiómi. V stredu večer sa konalo predstavenie tanečných párov novej série a už je známe, že Mokrý si zatancuje po boku Natálie Glosíkovej.
No na markizáckej párty mu robila spoločnosť aj iná žena - sprevádzala ho totiž jeho dlhoročná partnerka Eva. Zaujímavosťou je, že ide o ženu, ktorá pred rokmi spolu s vtedajšou Jurajovou priateľkou Dianou Mórovou, chodila herca pravidelne povzbudzovať na priame prenosy Let's Dance. Bola totiž herečkinou blízkou kamarátkou.
Informácia o vzťahu dvojice sa prevalila v roku 2022 a už vtedy sa hovorilo, že spolu randia už roky. Zdá sa tak, že Juraj našiel v Eve svoju životnú lásku. Pozrite, ako im to spolu pristane!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%