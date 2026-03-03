Kavaschová chudne do plaviek: Po dvoch pôrodoch... FOTO Aha, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Herečka Dominika Kavaschová sa vracia späť do formy. Aj keď sa jej cvičí častokrát ťažko kvôli nedostatku spánku, nezaháľa. K cvičeniu ešte siahla po moderných vymoženostiach, ktoré jej pomáhajú dostať sa do cieľa.
Dominika Kavaschová je dvojnásobná mama. Materstvo je jedno z najkrajších, no zároveň najnáročnejších období v živote ženy. Momentálne sa naplno venuje svojim dvom detičkám, pričom najviac času si vyžaduje mladší syn William. Herečka si materstvo užíva so všetkým, čo k nemu patrí – s láskou, radosťou, ale aj únavou. Mnohé ženy vedia, že tehotenstvo vie na postave zanechať stopy a návrat do formy si vyžaduje čas, trpezlivosť aj pevnú vôľu.
Dominika sa po dvoch pôrodoch rozhodla, že je správny moment začať sa opäť viac venovať aj sebe. „Keďže sa blížia nové projekty a ja som už rok po pôrode, dávam sa „dokopy“," zverila sa úprimne. Návrat do pracovného tempa je pre ňu motiváciou, no zároveň k sebe pristupuje s rešpektom a bez zbytočného tlaku. Pri materstve je asi najťažšie nájsť si čas a energiu na pravidelné cvičenie. Dieťatko si vyžaduje pozornosť aj v noci, a tak majú mamy častokrát veľmi málo spánku. To je aj Dominikin prípad.
Únava a nevyspatosť dokážu výrazne ovplyvniť chuť aj silu športovať, preto sa rozhodla pomôcť si aj inak. Siahla po krabičkovej strave, ktorá jej pomáha udržať si kontrolu nad kalorickým príjmom, a zároveň dodržiava časovo obmedzené stravovanie v rozmedzí od 10:00 do 18:00. „Vrelo odporúčam," odkázala fanúšikom, čím naznačila, že jej tento režim vyhovuje a prináša výsledky. Okrem úpravy jedálnička absolvovala aj konzultáciu na klinike krásy. Zaujala ju moderná technológia zameraná na redukciu tukových buniek.
„Zaujal ma ich jeden prístroj, ktorý ničí tukové bunky. Bezbolestné – iba ležíte a strieda sa teplo a chlad," priznala. Ide o neinvazívnu metódu, ktorá je podľa jej slov bezpečná a vhodná aj pre ženy, ktoré sa obávajú zákrokov. „Je to bezpečné, neinvazívne. Som veľký bojko, tak som si o ňom študovala a idem to skúsiť. No… bola tam vtedy jedna pani a tá to vychvaľovala do nebies, že s tým krásne po pár razoch schudla. Ja by som najradšej cvičením, preto chodím pravidelne na pilates a dávam bajk doma, avšak nie vždy mám silu a som rada, že som," dodala úprimne.
