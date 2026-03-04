NOVÁ LÁSKA kontroverzného Tomyho Kottyho? Tajné RANDE s hviezdou spravodajstva!

PRAHA - Uplynuli už takmer 2 roky od kauzy, ktorá otriasla Slovenskom. Bývalá misska Ráchel Karnížová obvinila svojho vtedajšieho priateľa Tomyho Kottyho (34) z domáceho násilia. To polícia neskôr zamietla... A zdá sa, že hudobníkovi sa črtá nové krásne obdobie. Českí fotografi ho totiž nafotili na tajnom rande. Zbalil hviezdu spravodajstva!
Tomy Kotty povedal PRAVDU o probléme s ALKOHOLOM: Spoveď o búrlivom živote a vzťahoch!
Po náročnom životnom období sa zjavne črtá na lepšie časy. Kontroverzný slovenský hudobník Tomy Kotty má totiž podľa všetkého novú lásku. A prekvapivo ju neulovil na Slovensku, ale u našich západných susedov. Informuje o tom český Blesk, ktorý dvojicu prichytil na tajnom rande priamo v centre Prahy. Kottyho novým objavom má byť známa tvár spravodajstva televízie Nova, moderátorka Veronika Petruchová.
Dvojica sa po uliciach českej metropoly vodila za ruky, rozdávala si široké úsmevy a nešetrila nežnosťami. Už na prvý pohľad bolo jasné, že nejde o žiadne pracovné stretnutie či obyčajné kamarátske posedenie. Zaľúbenci si najskôr vyšli na romantickú večeru do jednej z reštaurácií v centre mesta, kde podľa svedkov sedeli blízko pri sebe a počas celého večera zo seba nedokázali spustiť oči. Atmosféra bola uvoľnená, plná smiechu a dôverných pohľadov.
Po večeri ich kroky smerovali na koncert, kde si spoločne užili hudobný program. Ani tam však svoju náklonnosť neskrývali. Objatia, dotyky a dokonca aj niekoľko vášnivých bozkov naznačovali, že medzi nimi preskočila iskra. Paparazzi ich zachytili pri nočnej prechádzke historickými uličkami Prahy, kde si užívali spoločné chvíle mimo zvedavých pohľadov verejnosti.
„Bolo to rande. Zašli sme si na večeru a potom na koncert, nič viac za tým momentálne nehľadajte,“ potvrdila pre Blesk samotná Petruchová, ktorá však nechcela hovoriť o tom, ako dlho sa s hudobníkom pozná ani či ide o začiatok vážnejšieho vzťahu. Podobne opatrne reagoval aj Tomy Kotty. „S Veronikou sme sa stretli. Sú tam vzájomné sympatie, ale viac sa k tomu v tento moment vyjadrovať nebudem,“ dodal stručne.
Či ide len o príjemné zoznámenie alebo začiatok nového celebritného páru na česko-slovenskej scéne, ukáže až čas.