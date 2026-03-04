AKTUÁLNE Zvrat po rozhodnutí Ústavného súdu: Koalícia ide ZRUŠIŤ vlastný kontroverzný zákon!

BRATISLAVA - Koalícia sa dohodla na zrušení zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Premiér spresnil, že k zrušeniu by malo dôjsť na marcovom rokovaní Národnej rady SR. „My si za týmto zákonom, ktorý sme prijali v závere minulého roka, stojíme, no musíme rešpektovať rozhodnutie ÚS,“ upozornil Fico. Výsledkom súčasného stavu je podľa neho „legislatívna mŕtvola“, ktorá komplikuje situáciu. „Preto sme sa rozhodli že tento zákon z decembra zrušíme, aby sme si vyčistili stôl a mohli sa sústrediť na to, čo je dôležité,“ uviedol premiér aj s ohľadom na rokovanie s Európskou komisiou a čerpanie prostriedkov z plánu plánu obnovy. „Zákon zrušíme a potom sa budeme baviť, ako to celé nastavíme,“ dodal Fico.
VIDEO Tlačové konferencie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka:
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zopakoval, že si stojí za spracovaním aj vecným znením zákona, no národnoštátne záujmy Slovenska sú na prvom mieste. „Pre časovú komplikáciu v súvislosti s podaním na Ústavnom súde SR je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z plánu obnovy,“ uviedol. Potvrdil, že na marcovej schôdzi parlamentu bude návrh zákona zrušený. „Budeme debatovať aj s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom, ako túto situáciu vyriešiť. Nateraz platí dohoda, že v parlamente bude tento návrh zákona zrušený. (...) Nie je to o tom, kto ustúpi, ale kto prevezme zodpovednosť,“ dodal.
Národná rada SR schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Prezident SR Peter Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. ÚS ešte pred tým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia.
Pellegrini rozhodnutie vlády víta
Prezident dnes uviedol, že víta rozhodnutie vlády SR zrušiť zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na nový úrad. Hlava štátu pripomenula, že voči tomuto zákonu vyslovila vážne výhrady už v procese jeho prijímania a po jeho schválení Národnou radou SR uplatnila právo prezidentského veta.
Pellegrini je podľa jeho slov rád, že vláda zišla z kratšej cesty a uprednostnila strategické záujmy Slovenskej republiky pred svojimi politickými cieľmi. „Jedným z mojich argumentov bolo možné ohrozenie národnoštátnych záujmov Slovenska, a preto som ho nepodpísal ani po tom, ako parlament veto prezidenta prelomil. Ústavný súd SR následným pozastavením účinnosti tohto zákona podporil vážne argumenty proti jeho výslednej podobe,“ doplnil prezident.