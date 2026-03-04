Vláda schválila reformu DOK: Slovensko smeruje k jednotnému digitálnemu obrazu krajiny

BRATISLAVA - Vláda Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí schválila Zámer programu Digitálny obraz krajiny (DOK), ktorý vytvoril a predložil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Tento pozičný dokument je významnou cestou k reforme v procesoch územného plánovania a výstavby. Zámer programu DOK totiž vytvára koordinačný rámec spolupráce medzi dotknutými štátnymi inštitúciami s hlavnými cieľmi, a to zlepšiť kvalitu územných plánov, zrýchliť procesy, zautomatizovať povoľovanie stavieb a zefektívniť dohľad.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR systematicky pracuje na zefektívňovaní stavebných procesov a procesov územného plánovania. Schválený Zámer programu DOK predstavuje významný krok k reforme v tejto oblasti. Počas jeho prípravy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR intenzívne a odborne diskutoval s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, samospráv, asociácií či komôr s cieľom zabezpečiť, aby navrhované projekty v tomto pozičnom dokumente reflektovali potreby aplikačnej praxe a priniesli reálne zlepšenia procesov. Širokú odbornú aj inštitucionálnu podporu pripravovanej reformy potvrdzuje aj to, že dokument bol na rokovanie vlády SR predložený bez rozporov.
„Schválenie dokumentu vládou SR vnímam ako dôležitý krok na ceste k vytvoreniu digitálneho obrazu krajiny. Verím, že vďaka aktívnej spolupráci so všetkými dotknutými štátnymi inštitúciami, sa nám podarí naplniť túto reformu v horizonte 10 rokov. Dobrou správou pre občanov je aj to, že realizácia Zámeru programu DOK nemá aktuálne priamy vplyv na rozpočet verejnej správy. Financovanie jednotlivých aktivít a projektov totiž bude zabezpečené v gescii príslušných realizátorov, “ povedal Milan Valašík, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
Efektívna koordinácia zberu dát
Zámer programu DOK smeruje k Digitálnemu obrazu SR. Cieľom má byť vytvorenie jednotného digitálneho priestoru, v ktorom sa budú spájať dátové vrstvy, ktorými disponujú rôzne štátne inštitúcie, napríklad údaje z katastra, údaje o inžinierskych sieťach, ale aj územné plány v digitálnej podobe. To prispeje k vyššej kvalite územných plánov, rýchlejším procesom, automatizovanému povoľovaniu stavieb a efektívnejšiemu výkonu dohľadu. Zámer programu DOK nastavuje efektívnu koordináciu zberu týchto dát a zabezpečuje jednotné postupy, aby sa predišlo duplicite dát a neefektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi
Zámer programu DOK je rozdelený do 7 prioritných projektov, ktoré budú realizované jednotlivými gestormi. Napĺňanie prvých troch zabezpečí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.
Projekt 1: Koordinačné a metodické riadenie DOK - úrad bude riadiť a metodicky usmerňovať vytvorenie jednotného digitálneho priestoru, ktorý zjednotí všetky dáta v oblasti územného plánovania a výstavby.
Projekt 2: Digitálna technická mapa – úrad vytvorí novú generáciu 3D mapy, ktorá bude obsahovať údajové vrstvy pre zastavané územia obcí, miest a koridorov kľúčovej dopravnej a technickej infraštruktúry.
Projekt 3: Implementácia informačného modelovania stavieb do procesov štátu – jeho cieľom je implementovať BIM modely do jednotného prostredia a zamerať sa na využívanie údajov z týchto modelov pre povoľovacie procesy.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR bude mať v gescii dva projekty.
Projekt 4: Údaje katastra o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam – cieľom projektu je sprístupnenie dát z Informačného systému katastra nehnuteľností a aktualizovanie a skvalitnenie súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.
Projekt 5: Priestorové údaje ZBGIS® - cieľom je zabezpečiť aktuálne dáta o priestorovom umiestnení prvkov v území.
Ďalšie dva projekty budú v gescii Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Projekt 6 bude realizovať Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt má zabezpečiť nielen sprístupnenie environmentálnych údajov najmä v oblasti odpadov, vôd, ovzdušia, zmeny klímy či biodiverzity, ale aj aktualizáciu Informačného systému EIA/SEA a jeho prepojenie do jednotného digitálneho priestoru Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
Projekt 7 bude realizovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Má zlepšiť zbieranie dát o lesnom hospodárstve a vytvoriť priestor pre spoluprácu pri koordinácii pozemkových úprav a územného plánovania.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v najbližšom období vytvorí programovú radu, ktorá bude riadiť realizáciu týchto projektov. Zároveň bude dohliadať na to, aby realizácia projektov bola v súlade so stanovenými cieľmi.