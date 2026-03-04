Pôrod, ktorý prepísal HISTÓRIU: Grace nemala maternicu, dnes v náručí drží syna vďaka daru od MŔTVEJ ženy!

OXFORD - Britka Grace Bell sa zapísala do medicínskej histórie ako prvá žena v Spojenom kráľovstve, ktorá porodila dieťa po transplantácii maternice od zosnulého darcu. Zákrok, ktorý jej umožnil stať sa matkou napriek vrodenej neplodnosti, odborníci označujú za prelom v transplantačnej a reprodukčnej medicíne.
Britka Grace Bellová sa stala prvou ženou v krajine, ktorá úspešne porodila dieťa po transplantácii maternice od zosnulej darkyne. Jej syn Hugo Powell sa narodil v decembri cisárskym rezom po tom, čo Grace minulý rok otehotnela pomocou asistovanej reprodukcie.
Grace diagnostikovali už v 16 rokoch zriedkavý genetický syndróm Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), ktorý spôsobuje nedostatočný vývoj maternice a vedie k neplodnosti. „Od šestnástich rokov som si myslela, že mať vlastné dieťa nebude nikdy možné,“ priznala po pôrode. „Dnes som najšťastnejšia, aká som kedy bola.“
Sedemhodinová operácia
Ako informuje The Sun, prelomový zákrok absolvovala v roku 2024, keď jej počas sedemhodinovej operácie transplantovali maternicu v Oxford Transplant Centre. Program nepatrí medzi štandardné transplantačné výkony britskej zdravotnej služby a bol realizovaný v spolupráci s charitou Womb Transplant UK.
„Nemôžem sa dostatočne poďakovať darkyni a jej rodine,“ uviedla Grace. „Bez ich rozhodnutia by Hugo dnes nebol na svete.“ Jej partner Steve Powell narodenie syna označil za zázrak. „Od bodu, v ktorom sme začínali, až po dnešný deň s Hugom v náručí – je to niečo neuveriteľné,“ povedal.
Amy a Hugo
Doteraz bolo v Spojenom kráľovstve uskutočnených päť transplantácií maternice. Okrem Huga sa minulý rok narodilo aj ďalšie dieťa – dievčatko Amy, ktoré vynosila žena s maternicou od žijúcej darkyne. Transplantácie obom matkám vykonala chirurgička Isabel Quiroga z oxfordského transplantačného centra. „Je to dlhá cesta a sme nesmierne šťastní za našu pacientku, ktorá bola súčasťou programu celé roky,“ uviedla. „Jej snom bolo stať sa matkou – a ten sa dnes naplnil.“
Grace Bellová bude mať čas rozhodnúť sa, či sa pokúsi o druhé tehotenstvo. Po ukončení reprodukčných plánov bude musieť byť transplantovaná maternica odstránená, keďže pacientka musí po celý čas užívať lieky na potlačenie imunitnej reakcie.
Lekári jej tvrdili, že jej LEN píska v ušiach: Tehotná mama štyroch detí mala v hlave TICHÉHO ZABIJAKA!
Zosnulá darkyňa, ktorej meno nebolo zverejnené, darovala okrem maternice aj ďalšie orgány. Tie zachránili alebo výrazne zmenili životy štyroch ďalších ľudí. Jej rodičia uviedli, že aj napriek neznesiteľnej strate im pomáha vedomie, že rozhodnutie ich dcéry prinieslo nádej a nový život iným rodinám. „Prosíme ľudí, aby zvážili darcovstvo orgánov,“ odkázali. „Aj v najväčšej tragédii môže vzniknúť niečo, čo dá iným šancu žiť.“