Dovolenka snov sa zmenila na väzenie: Luxusné lode uviazli na Blízkom východe, turisti nesmú na breh!

DUBAJ - Namiesto luxusnej plavby po tyrkysových vodách zažívajú neistotu a strach. Najmenej šesť obrích výletných lodí zostalo zablokovaných v prístavoch v Dubaji, Abú Zabí a Dauhe. Kvôli eskalácii vojnového konfliktu a hrozbe v Hormuzskom prielive úrady zakázali lodiam vyplávať na šíre more. Tisíce turistov tak zostávajú uväznených na palubách, pričom niektorí nesmú z bezpečnostných dôvodov ani len vkročiť na pevninu.
Vojna na Blízkom východe tvrdo zasiahla aj lukratívny biznis s výletnými plavbami. Po sérii výbuchov v Dubaji a Abú Zabí a vyhlásení blokády strategických vôd zostalo šesť plavidiel svetových spoločností ako MSC, TUI či Celestyal doslova v pasci.
Situácia je mimoriadne napätá. Loď Discovery spoločnosti Celestyal Cruises dostala od miestnych úradov v Dubaji jasné vytyčovacie pokyny, že pasažieri nesmú opustiť palubu. Podobne je na tom aj obria loď MSC Euribia. Jej hovorca potvrdil, že sa riadia priamo vytyčovacími pokynmi regionálnych vojenských orgánov USA, ktoré nariadili ponechať plavidlo v bezpečnom prístave v Dubaji. Nechať vyplávať do vôd, kde dochádza k útokom na tankery, by bolo pre tisíce civilistov na palube čistým hazardom.
Zrušené plavby a neisté lety
Kým niektoré lode ukončili svoju trasu a pasažieri v nich len „bývajú“, ďalšie naplánované plavby boli úplne zrušené. Spoločnosť TUI potvrdila, že loď Mein Schiff 5 zostáva v katarskej Dauhe. „Sme závislí od informácií leteckých spoločností, aby sme zistili, či a kedy sa môžu uskutočniť spiatočné lety,“ priznal zástupca spoločnosti.
V katarskom prístave uviazla aj loď Celestyal Journey, ktorá tam podľa odhadov zostane minimálne do 7. marca. Spoločnosti sa snažia upokojiť situáciu ponukou voucherov alebo vrátením peňazí, no pre ľudí uväznených v regióne je momentálne prioritou bezpečný návrat domov.
Hoci je situácia stále kritická, v priebehu 2. marca sa podarilo obnoviť časť leteckých spojení. Zo Spojených arabských emirátov odštartovali prvé stroje smerujúce do kľúčových európskych metropol ako Londýn, Paríž či Amsterdam. Pre turistov na lodiach však evakuácia zostáva logistickou nočnou morou – po povolení výstupu z lode ich musia koordinovane prepraviť na letiská, ktoré stále fungujú v obmedzenom režime pod hrozbou raketových útokov.