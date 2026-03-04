AKTUÁLNE Pád prístrešku na Klientskom centre v Komárne má druhú obeť

Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

KOMÁRNO - V prípade zrútenej striešky na Klientskom centre Ministerstva vnútra v Komárne zomrel v nemocnici aj druhý zranený muž. Informáciu potvrdila Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky.

Pád betónového prístreška na budove Klientskeho centra v Komárne, ku ktorému došlo minulý týždeň, má druhú obeť. Vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch zomrel v noci z utorka (3. 3.) na stredu 64-ročný muž, ktorý bol po tragickej udalosti prevezený do nemocnice v kritickom stave. Potvrdila hovorkyňa nemocnice Lucia Hamran Kollárová.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

K pádu prístreška došlo 25. februára. Na mieste zomrel 51-ročný muž. S poranením chrbtice bol do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch letecky transportovaný 64-ročný muž. S ľahším poranením hlavy previezli sanitkou do Nemocnice Agel v Komárne 67-ročného muža. Všetci traja boli klientmi klientskeho centra.

Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevylučuje, že k pádu časti strechy budovy mohlo prispieť februárové zemetrasenie na juhozápade Slovenska.

