Hviezda SuperStar obvinená z VRAŽDY manželky (†37): LUXUSNÉ podmienky vo väzbe... Je na SAMOTKE!

OHIO - Bývalý účastník speváckej šou American Idol (u nás známa ako SuperStar) Caleb Flynn si dnes namiesto potlesku publika užíva tvrdú realitu za mrežami. Podľa informácií portálu TMZ bol po zatknutí umiestnený na samotku, kde čaká na súdny proces pre obvinenie z brutálnej vraždy svojej manželky.
K tragédii malo dôjsť v polovici februára v ich rodinnom dome v meste Tipp City v štáte Ohio. Podľa polície mal Caleb v spálni zastreliť svoju manželku Ashley, zatiaľ čo ich deti spali vo vedľajšej izbe. Po incidente sám zavolal na tiesňovú linku 911 s tvrdením, že do domu vnikol neznámy páchateľ a jeho manželku zastrelil.
Vyšetrovanie však nabralo rýchly spád. Prokurátori Caleba obvinili z vraždy, ťažkého ublíženia na zdraví a marenia spravodlivosti. Podľa nich mal totiž miesto činu naaranžovať tak, aby to vyzeralo ako vlámanie. Spevák skončil vo väznici v okrese Miami County, pričom sudca stanovil kauciu na astronomické 2 milióny dolárov.
Pre jeho bezpečnosť ho vedenie väznice umiestnilo do izolácie. Ostatní väzni sa o mediálne známeho obvineného intenzívne zaujímajú, no dozorcovia im akýkoľvek kontakt prísne zakázali. Napriek vážnej situácii však Caleb nemá úplne najtvrdší režim. K dispozícii má tablet, cez ktorý môže telefonovať, sledovať filmy (bez explicitného obsahu) a čítať naskenovanú poštu. Denne má nárok na sprchu a týždenne približne päť hodín rekreácie.
Dozorcovia ho pod dohľadom odvádzajú do vonkajšieho priestoru, kde sa môže prejsť a nadýchať čerstvého vzduchu. Spevák je monitorovaný 24 hodín denne kamerami aj personálom. Každých 30 minút ho kontrolujú, aby sa uistili, že je v poriadku. Stravu dostáva priamo do cely, kde je úplne sám. Povolené má aj videonávštevy s rodinou.