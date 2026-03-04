Vláda predloží návrh na zrušenie zákona o antikorupčnom úrade: Plán obnovy tak bude môcť pokračovať

BRATISLAVA - Vláda Slovenskej republiky dnes oznámila zámer predložiť do parlamentu návrh na zrušenie zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov. Cieľom tohto kroku je odstrániť vzniknutú právnu neistotu aj v situácii, keď účinnosť zákona bola predbežným opatrením pozastavená Ústavným súdom a vytvoriť stabilné podmienky pre pokračovanie Plánu obnovy.
Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy v uplynulých týždňoch viedol intenzívne a priame rokovania s Európskou komisiou. Diskusia prebiehala vecne, profesionálne a bolo z nej cítiť ochotu hľadať riešenia a zlepšovať vzájomné vzťahy. Obe strany sa zhodli na potrebe znížiť napätie a vytvoriť predvídateľný rámec ďalšieho postupu.
Slovensko zároveň zostáva presvedčené, že prijatá legislatíva bola vecne správna a nijako neoslabovala ochranu finančných záujmov Európskej únie. Rozdielny právny názor je prirodzenou súčasťou partnerstva. Zodpovedné vedenie krajiny však znamená vedieť situáciu stabilizovať a sústrediť sa na výsledok.
Rozhodnutie vlády je preto krokom smerujúcim k tomu, aby investície pre ľudí neboli rukojemníkmi sporov.
„Politika nemá slúžiť konfliktom. Má slúžiť ľuďom. Našou prioritou je, aby investície do nemocníc, škôl, škôlok a modernizácie Slovenska pokračovali bez zdržania. Slovensko chce byť silným a spoľahlivým partnerom. Partnerstvo však musí stáť na vzájomnom rešpekte, jasných pravidlách a obojstrannej dôvere,“ uviedol poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
Včera Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ vydal kladné stanovisko k 7. žiadosti Slovenskej republiky o platbu. Je to potvrdenie, že konštruktívny prístup a systematická komunikácia prinášajú konkrétne výsledky.
Úrad podpredsedu vlády pokračuje v koordinácii plnenia míľnikov Plánu obnovy v úzkej spolupráci s jednotlivými rezortmi. V záverečnej fáze viacerých opatrení bol zavedený posilnený režim riadenia s cieľom zabezpečiť plné vyčerpanie dostupných zdrojov.
Slovensko chce korektné a stabilné vzťahy s Európskou komisiou. Vzťahy postavené na dôvere, transparentnosti a spoločnej zodpovednosti za výsledok.
Plán obnovy musí slúžiť tomu, komu je určený - ľuďom na Slovensku.