BOTOX, zväčšené pery a IMPLANTÁTY v hrbe: Z prestížnej SÚŤAŽE KRÁSY vyhodili 20 tiav! Kde sú hranice biznisu?

OMÁN - Súťaž krásy tiav v Ománe zatienil nečakaný škandál. Rozhodcovia odhalili, že desiatky zvierat podstúpili zakázané estetické úpravy, od botulotoxínu až po silikónové implantáty!
Februárové podujatie v meste Al-Musannah na severe Ománu sa malo niesť v duchu tradície a oslavy chovateľského umenia. Namiesto toho však prinieslo diskvalifikáciu dvadsiatich tiav, u ktorých veterinárne kontroly preukázali nepovolené kozmetické zásahy. Organizátori zistili aplikáciu botulotoxínu na zvýraznenie pier, použitie kyseliny hyalurónovej a dermálnych výplní, ba dokonca silikónové implantáty upravujúce tvar hlavy či hrbu. Objavili sa aj prípady hormonálnych injekcií.
Porota pritom hodnotí niekoľko presne stanovených kritérií – kvalitu a lesk srsti, dĺžku a eleganciu krku, proporcie hlavy s výraznými perami a v neposlednom rade aj tvar hrbu. Pre niektorých majiteľov sa však snaha o dokonalý vzhľad zmenila na preteky v investíciách do neprirodzených zásahov.
Dlhoročná tradícia
Súťaže krásy tiav majú v krajinách Perzského zálivu dlhoročnú tradíciu a predstavujú významnú spoločenskú udalosť. Víťazstvo prináša nielen prestíž, ale aj finančné odmeny a výhody pri ďalšom chove, čo môže znamenať výrazný ekonomický prínos. Ako informuje Forbes, práve vysoké odmeny však podľa odborníkov zvyšujú tlak na chovateľov a vedú k obchádzaniu pravidiel.
Podobné prípady sa objavili už v minulosti aj v iných krajinách regiónu. Veterinári zároveň upozorňujú, že estetické zásahy môžu mať pre zvieratá vážne zdravotné následky – od bolestivých zápalov až po dlhodobé poruchy metabolizmu či plodnosti. Organizátori preto avizujú prísnejšie kontroly. Otázne však zostáva, či rastúci biznis a vysoké ambície chovateľov umožnia návrat k úplne prirodzenej podobe súťažných zvierat.