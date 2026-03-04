Blanár po rokovaní vlády: Z ôsmich repatriačných letov poletí do Ománu päť

BRATISLAVA - Z ôsmich ďalších repatriačných letov na Blízky východ poletí päť lietadiel do ománskeho Maskatu. Vojenský stroj Spartan vykoná ešte evakuačný let z Jordánska. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informovali ministri zahraničných vecí Juraj Blanár a obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD).
Blanár trvá na tom, že štát s ľuďmi uviaznutými v zahraničí komunikuje. „Naše medzinárodné operačné krízové centrum poskytuje na dennej báze informácie týmto ľuďom, ktorí sú kontaktovaní. Aj zverejňujeme informácie a zároveň aj komunikujeme s ďalšími cestovnými kanceláriami a ďalšími,“ vyhlásil.
Kaliňák doplnil, že repatriačné lety organizuje aj letecká spoločnosť Smartwings. „Situácia v Spojených arabských emirátoch, myslím si, že túto noc bola pokojnejšia. Ale platí, že tam zatiaľ žiadne lety povolené nie sú, a predpokladám, že v prípade otvorenia vzdušného priestoru ich stanovisko bude, aby čo najrýchlejšie dokázali všetkých turistov vyviezť do ich domovov,“ uviedol minister obrany.
Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu (28. 2.) koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.
Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne. V utorok (3. 3.) pristáli v Bratislave prví repatrianti, ktorých domov previezli štátne lietadlá.