Tomy Kotty povedal PRAVDU o probléme s ALKOHOLOM: Spoveď o búrlivom živote a vzťahoch!

Tomy Kotty Zobraziť galériu (14)
Tomy Kotty (Zdroj: Instagram/Tomy Kotty)
BRATISLAVA - Meno Tomy Kotty sa v posledných rokoch skloňovalo najmä v súvislosti s búrlivým rozchodom a škandálmi, ktoré plnili titulky bulváru. Umelec, ktorý kedysi vymetal večierky, však dnes pôsobí ako vymenený. Je v jeho živote nová žena, alebo zostáva verný samote? Prehovoril o svojom súkromí, boji s démonmi aj o tom, prečo by bez iniciatívy žien zrejme navždy zostal nezadaný!

Tomy Kotty bol dlho vnímaný ako "zlý chlapec" slovenského šoubiznisu. Po turbulentnom období a medializovanom vzťahu s influencerkou Ráchel Karnižovou sa stiahol do úzadia a začal pracovať na svojom novom "ja". Fanúšikov však najviac zaujíma jedna vec: Má po svojom boku novú partnerku? „Aktuálne sa snažím žiť životné obdobie, kedy sa snažím dávať najviac lásky sebe. Čiže aktuálne mám nejaké partnerstvo so ženou na tretej koľaji v tom, čo potrebujem robiť v živote alebo v tom, čo od života chcem,“ šokuje svojou úprimnosťou spevák.

Mnohí sa pýtajú, či vôbec dokáže lásku opätovať, keďže jeho detstvo nebolo úplne ideálne. „Ja mám veľmi milujúcu mamu, čiže si myslím, že ona ma tej láske naučila. Som aj dosť oddaný, pokiaľ niekoho milujem,“ tvrdí, no vzápätí priznáva, že v poslednom čase v milostnom živote skôr pohorel. Azda najznámejší a najkontroverznejší bol jeho vzťah s ryšavou influencerkou Ráchel. „Za mňa je toto uzavretá kapitola. Nemám asi úplne šťastie na ženy,“ prezradil s nadhľadom kontroverzný spevák.

A hoci by niekto čakal, že potetovaný hudobník strieda ženy ako ponožky, pravda je oveľa prozaickejšia. Tomy totiž tvrdí, že v umení zvádzania totálne zlyháva. „Ja som najhorší balič na svete! Ja som možno vedel baliť ženy ešte v dobe, kedy som užíval alkohol, ale ja som dosť stiahnutý človek vo veľkej spoločnosti,“ priznal s úsmevom Tomy a dodal. „Všetky moje priateľky boli také, že keby nezbalili ony mňa, tak by som asi žiadnu priateľku nemal.“

Najväčšou zmenou v jeho živote je však abstinencia. Alkohol, ktorý mu v minulosti narobil poriadne problémy, je už tri roky minulosťou. Hoci je svet šoubiznisu plný lákadiel, Tomy si ide svoje. „Bez všetkých omamných látok je život kvalitnejší, aj práca je kvalitnejšia a všetko ide jednoduchšie. Keď prídem na nejaký event, kde sa ľudia začnú po istej hodine meniť, ja som stále ten istý a zabávam sa.“ Búrlivý životný štýl vymenil za tvrdú disciplínu a box. Pred pol rokom si dokonca zmeral sily v ringu s hercom Milanom Ondríkom. Šport ho pohltil natoľko, že na alkohol už ani nepomyslí. Či áno...?

