Desivé odhalenie expertov: Iránske rakety môžu zasiahnuť aj strednú Európu

TEHERÁN - Analýzy ukazujú, že balistické rakety z Iránu by v krajnom prípade mohli dosiahnuť Balkán a pri najdlhšom dolete aj časť strednej Európy.
Dolet rakiet siaha až k európskym hraniciam
Súčasná vojna na Blízkom východe otvorila otázku, kam až dokáže Irán zasiahnuť svojimi zbraňami. Teherán už v konflikte použil rakety proti viacerým cieľom v regióne a nasadil aj drony proti britskej základni na Cypre.
Podľa amerických spravodajských služieb má Irán najväčší arzenál balistických rakiet na Blízkom východe. Väčšina rakiet stredného doletu dokáže zasiahnuť ciele vo vzdialenosti približne 2 000 kilometrov.
Takýto dosah by podľa údajov izraelského ministerstva zahraničných vecí stačil na zásah časti východného Stredomoria a Balkánu. V potenciálnom dosahu by boli napríklad Atény, Sofia alebo Bukurešť.
Teoreticky by sa dolet mohol rozšíriť aj do strednej Európy
Irán však disponuje aj modernejšími raketami, napríklad typom Khorramshahr, ktoré môžu pri ľahšej hlavici dosiahnuť až 3 000 kilometrov.
V takom prípade by sa maximálny dolet rozšíril aj na časť strednej Európy. V extrémnom scenári by hranica dosahu mohla siahať až k severnému Taliansku alebo východnému Nemecku, čo by znamenalo, že by do nej spadala aj časť územia Česka.
Podľa portálu Defense Express však ide skôr o technickú hranicu schopností než o realistickú hrozbu masového útoku, keďže Irán pravdepodobne nemá veľké množstvo takto výkonných rakiet.
Európa má protiraketový štít
Teherán má k dispozícii aj drony a riadené strely. Bezpilotné lietadlá Shahed, ktoré sa používajú aj vo vojne na Ukrajine, majú deklarovaný dolet približne 2 500 kilometrov.
Pri útoku na Európu by však museli prekonať hustú protivzdušnú obranu a vzdušný priestor viacerých krajín. Navyše existuje aj rozsiahla obrana NATO.
Kľúčovú úlohu zohráva americký systém Aegis Ashore v Rumunsku a obranu dopĺňajú aj americké torpédoborce v Stredozemnom mori. Koncom roka 2025 ju posilnil aj nemecký protiraketový systém Arrow 3, uvádza Defense Express.