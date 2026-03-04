Šokujúce proroctvo Nostradama: Predpovedal sedemročnú vojnu! Spomína aj roje dronov

LONDÝN - Storočia staré proroctvá francúzskeho veštca Nostradama opäť vyvolávajú diskusiu. Niektorí ľudia tvrdia, že jeho verše môžu naznačovať moderné vojny vedené pomocou dronov.
Staré proroctvá vyvolávajú nové interpretácie
Meno Nostradamus sa pravidelne vracia do verejnej diskusie vždy, keď svet čelí veľkým krízam. V poslednom čase sa pozornosť upriamila na niektoré jeho verše, ktoré podľa niektorých interpretácií naznačujú vojenské konflikty v roku 2026.
Francúzsky astrológ a mystik zo 16. storočia publikoval svoje vízie v roku 1555 v diele Les Prophéties. Zbierka obsahovala 942 štvorverší, v ktorých opisoval rôzne udalosti a katastrofy. Texty písal zámerne nejasným a symbolickým jazykom.
„Roj včiel“ a moderné drony
Jedna z často citovaných pasáží hovorí o zvláštnom útoku v noci. Verš znie: „Veľký roj včiel sa objaví počas nočného prepadnutia.“
Niektorí ľudia dnes tvrdia, že „včely“ by mohli symbolizovať vojenské drony, ktoré útočia vo veľkých skupinách. Takéto interpretácie vychádzajú aj z faktu, že moderné konflikty čoraz častejšie využívajú bezpilotné lietadlá.
Zaujímavosťou je, že v angličtine sa slovom drone označuje aj samec včely, ktorého úlohou je rozmnožovanie. Aj to podľa niektorých interpretov posilňuje spojenie medzi Nostradamovým obrazom „včiel“ a modernými dronmi.
Proroctvo o sedemmesačnej vojne
Ďalší z veršov, ktorý vyvoláva pozornosť, spomína konflikt trvajúci niekoľko mesiacov. „Sedem mesiacov veľká vojna, ľudia zomrú pre zlo.“
Niektorí vykladači proroctiev sa domnievajú, že tento text môže odkazovať na rozsiahly ozbrojený konflikt. V súčasnosti ho niektorí spájajú napríklad s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou alebo s napätím na Blízkom východe.
Nostradamovi sa spätne pripisujú aj iné údajné predpovede vojny. Napríklad verš, ktorý hovorí: „V dvoch mestách nastanú pohromy, aké svet ešte nevidel.“
Niektorí autori tento text interpretujú ako údajný odkaz na atómové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki počas druhej svetovej vojny.
Temná vízia pre Švajčiarsko
Ďalšia často citovaná pasáž sa týka Švajčiarska. Nostradamus v nej píše: „Pre priazeň, ktorú mesto ukáže... Ticino bude zaplavené krvou.“
Tento verš niektorí interpretujú ako predpoveď násilia alebo katastrofy v oblasti taliansky hovoriaceho kantónu Ticino. Podľa rôznych výkladov môže symbolizovať vojenský konflikt, epidémiu alebo inú veľkú tragédiu.
Ako sa dnes pozeráme na Nostradamove proroctvá
Historici upozorňujú, že Nostradamus svoje texty písal v starej francúzštine a často používal zámerne nejasné formulácie či latinské výrazy. Navyše sa jeho rukopisy v priebehu storočí opakovane prepisovali, čo viedlo k rôznym chybám a rozdielnym interpretáciám.
Práve preto sa väčšina odborníkov zhoduje, že Nostradamove verše sú veľmi všeobecné a dajú sa vykladať rôznymi spôsobmi, takže ich nemožno považovať za presné predpovede budúcnosti.