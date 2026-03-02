Vačkovej BOJ s rakovinou: Nášteva onkológa... TOTO jej povedal!

BRATISLAVA - Zuzana Vačková pred 8 mesiacmi priznala, že má rakovinu. Aktuálne bola u onkológa, ktorý jej oznámil, že...
Zuzana Vačková pred nejakým obdobím oznámila, že má rakovinu. Diagnostikovali jej ju pri preventívnej kolonoskopii. Táto správa zasiahla mnohých, keďže sa herečka už dlhodobo prezentuje zdravým životným štýlom. Musela absolvovať operáciu, pri ktorej jej odobrali časť čreva, kde bol nádor. „Čakajú ma častejšie prehliadky a krásny spokojný život. Viem, že bude iný, ako bol doteraz. Nie fyzicky. Ale okamih, kde nám smrteľná diagnóza zaklope na život, ním vie pekne zatriasť. Ale dnes je to už tak, že aj keď onkologické ochorenie vstúpi do našich životov, môže mať happyend,“ vyjadrila sa ešte na začiatku svojej cesty minulý rok. A mala pravdu.
Už to bude 8 mesiacov, od kedy svetu oznámila krutú správu. Z informácie sa nezrútila, ba naopak, dodala jej silu a dnes má znova dôvod na úsmev. Lekár jej oznámil skvelú novinku. „Mám parádny dôvod vznášať sa radosťou. Bola som na kontrole u onkológa.Všetko mám ok. Najlepšia správa," zverila sa so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Pod príspevkom sa objavili reakcie plné radosti. „Zuzi, skveleee," napísala speváčka Zuzana Smatanová. „Teším sa s tebou," vyjadrila sa zase Michaela Králiková.
„Často sa zamýšľam nad tým, že tu nie sme naveky, že nikto z nás nemá potvrdenie o tom, že sa dožije 70-tky, 80-tky, ani 50-tky. Snažím sa žiť život naplno každý jeden deň, ale zrazu, keď ti niekto povie, že máš zhubný nádor a ľudia na to bežne umierajú, tak zrazu je to ranné prebudenie iné,“ priznala dávnejšie. Je naozaj vidieť, že Zuzana má život rada a teší sa z neho. Herečka je dôkazom toho, že aj takéto životné skúšky sa dajú prekonať s nadhľadom. Zo začiatku, keď jej lekár diagnózu oznámil, tak mala mnoho otázok.
„Ako bolo to také šialené si to ovedomiť a ja som si vzápätí aj uvedomovala, že netuším, čo ma ďalej čaká, ako sa to bude vyvíjať, čo to je, v akom mám štádiu, aké budú liečebné postupy. Keďže ja som workoholik, mala som 3 týždne do premiéry muzikálu Donaha a teraz som si povedala, no dobre, prídem k lekárovi, povie mi operácia, chemoterapia, vlasy dolu, možno pol roka, možno rok liečenia, uvidíme, kam to pôjde, či to je príliš agresívny nádor alebo nie je až taký agresívny. Koľko tu budem?“ uviedla pre televíziu Markíza.